Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.
Карантин, а не удаленная работа, и в ремонты, а не квадратные метры. Почти угадал ) Но обошел стороной вопрос, что будет с лишними коммерческими помещениями. Я еще в июне писал - они изменят формат на жилой и уйдут в конкуренцию с крушелордами. Позавчера кто-то постил Наймана - он там тоже об этом говорит
Ремонты - это и есть квадратные метры. Если ты живешь в советской вторичке и тебе приходит мысль о ремонте, то в 90% случаев следующая мысль, которая тебе приходит, что ремонт в этой квартире это деньги на ветер и надо ее продавать и покупать новострой.
airmax78 написав:Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.
Карантин, а не удаленная работа, и в ремонты, а не квадратные метры. Почти угадал ) Но обошел стороной вопрос, что будет с лишними коммерческими помещениями. Я еще в июне писал - они изменят формат на жилой и уйдут в конкуренцию с крушелордами. Позавчера кто-то постил Наймана - он там тоже об этом говорит
Ремонты - это и есть квадратные метры. Если ты живешь в советской вторичке и тебе приходит мысль о ремонте, то в 90% случаев следующая мысль, которая тебе приходит, что ремонт в этой квартире это деньги на ветер и надо ее продавать и покупать новострой.
Какого застройщика посоветуете? Будет ли мне персональная скидка, если в ОП скажу что от Вас?
Vlad442 написав:потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.
Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол Короче, рыловский загон.
Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.
Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли!
Востаннє редагувалось Kostia в Суб 19 гру, 2020 17:55, всього редагувалось 2 разів.
BIGor написав:Так вроде сейчас все с ноутбуками. Гляньте даже продажи персональных ПК - с каждым годом они падают. А ноутбук сложил и спрятал - и все. Квадратных метров не занимает.
remark написав:Это кодерам так можно, а что делать 3д-художникам и визуализаторам?
У всех арендаторов, которые были хоть как-то связаны с IT, я видел большие мониторы и полноразмерные клавиатуры с цифровым блоком. Иногда видел ПК, может у кого-то все это подключено к мощному ноутбуку. В офисах же не работают на маленьких ноутбуках? Постепенно рабочее место дома, если человек не вернется на 100% в офис, будет соответствовать стандартам как на работе. В любом случае будет действовать закон сохранения метров - если в офисе уменьшилось, дома увеличилось.
Kostia написав:Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли
Думаю не только это. У людей появилось лишнее время - многие делают ремонты своими руками. У людей появилась потребность. Если раньше больше времени проводили на работе, то во время локдауна всякие поломки и неудобства начали доставать. Арендодатели не старались пересдать квартиры день в день по сниженным ценам, а использовали простой для ремонтов и обновления. Увеличилось количество пересдач. Новые арендаторы всегда найдут к чему придраться - то кран прокапывает, то из окна дует, то канализация плохо проходит. Старые с этим жили, свыклись, а новые всегда выдвигают какие-то требования.
Kostia написав:Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли
Думаю не только это. У людей появилось лишнее время - многие делают ремонты своими руками. У людей появилась потребность. Если раньше больше времени проводили на работе, то во время локдауна всякие поломки и неудобства начали доставать. Арендодатели не старались пересдать квартиры день в день по сниженным ценам, а использовали простой для ремонтов и обновления. Увеличилось количество пересдач. Новые арендаторы всегда найдут к чему придраться - то кран прокапывает, то из окна дует, то канализация плохо проходит. Старые с этим жили, свыклись, а новые всегда выдвигают какие-то требования.
Это тоже, но если б не локдаун, покупали бы не только в эпицентрах, а так все бали там. Фактор локдауна озолотил Герег в первую очередь