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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59605961596259635964>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли

Думаю не только это.
У людей появилось лишнее время - многие делают ремонты своими руками. У людей появилась потребность. Если раньше больше времени проводили на работе, то во время локдауна всякие поломки и неудобства начали доставать. Арендодатели не старались пересдать квартиры день в день по сниженным ценам, а использовали простой для ремонтов и обновления. Увеличилось количество пересдач. Новые арендаторы всегда найдут к чему придраться - то кран прокапывает, то из окна дует, то канализация плохо проходит. Старые с этим жили, свыклись, а новые всегда выдвигают какие-то требования.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:22

  Vlad442 написав:
  Kostia написав:Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли

Думаю не только это.
У людей появилось лишнее время - многие делают ремонты своими руками. У людей появилась потребность. Если раньше больше времени проводили на работе, то во время локдауна всякие поломки и неудобства начали доставать. Арендодатели не старались пересдать квартиры день в день по сниженным ценам, а использовали простой для ремонтов и обновления. Увеличилось количество пересдач. Новые арендаторы всегда найдут к чему придраться - то кран прокапывает, то из окна дует, то канализация плохо проходит. Старые с этим жили, свыклись, а новые всегда выдвигают какие-то требования.

Это тоже, но если б не локдаун, покупали бы не только в эпицентрах, а так все бали там. Фактор локдауна озолотил Герег в первую очередь
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:28

  Faceless написав:
  Первый написав:Зображення

Гарно

В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.


Короче удальонка наше фсе :shock:

А що це і де?


Неочікувано але Ковальська на Жилянська стріт.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:47

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:zРадио зачем ты это все пишешь? Тем более так безапелляционно. Просто попробуй найти приличную квартиру в аренду за адекватные деньги и тебе сразу все станет понятно где кого больше и какая доходность аренды. То же самое можешь попробовать сделать с куплей-продажей. Но, нет, ты продолжаешь самозабвенно тероретизировать.


Так все ж знают, что это учетка-тролль, трудящаяся в поте лица и выполняющая работу заказного характера. )

Когда биткойн дошел до почти 20куе (в прошлый пик) вы сказали, что мы упустили возможно главный шанс в жизни чтобы разбогатеть.
Так а теперь, когда во время весеннего локдауна биткойн стоил 4куе, а сегодня 23куе что скажете ? И второй шанс упущен ? :D

Я немного по 3000 купил. Потом, правда, продал по 13000. И снова купил по 9000 и по 11000. В дальнейший рост отказываюсь верить. Хотя судя по всему будет и дальше расти.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:52

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Карантин, а не удаленная работа, и в ремонты, а не квадратные метры. Почти угадал ) Но обошел стороной вопрос, что будет с лишними коммерческими помещениями. Я еще в июне писал - они изменят формат на жилой и уйдут в конкуренцию с крушелордами. Позавчера кто-то постил Наймана - он там тоже об этом говорит

Ремонты - это и есть квадратные метры. Если ты живешь в советской вторичке и тебе приходит мысль о ремонте, то в 90% случаев следующая мысль, которая тебе приходит, что ремонт в этой квартире это деньги на ветер и надо ее продавать и покупать новострой.

Какого застройщика посоветуете? Будет ли мне персональная скидка, если в ОП скажу что от Вас?

Другой разговор! Только ИБК Обрий. Говорите что Вы от Феликса Зельдовича (-)10% обеспечено.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:В офисах же не работают на маленьких ноутбуках?

Размер ноутбука не имеет значения. Беспроводная полноразмерная клавитатура и мышь, подключенные 1-2 монитора 24-27" - типовый набор и для офиса и для дома для комфортной работы
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:53

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол :mrgreen: Короче, рыловский загон.

Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.

Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли!

Ага, и народ попер за стройматериалами от нечего делать.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:53

  Первый написав:Неочікувано але Ковальська на Жилянська стріт.

Кстати, ковальска зрадио не слушает, нужно накидать им диаграмм. Зачем-то в офисную вошли на 70 лямов в проекте Юнита.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:56

  Первый написав:Неочікувано але Ковальська на Жилянська стріт.

Типичный Вашингтон или Франкфурт какое-то. Народу такое ни к чему. Когда ДБК-4 на Жилянскую запустят?
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Официальное заявление: респект и уважуха Древлянину!
Условия пари выполнены. Не ожидал и очень приятно удивлен.

И вечный несмываемый даже 25-летним Чивасом (не говоря уже 12-летнем пойле) позор Трибеке.
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