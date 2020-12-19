Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли
Думаю не только это. У людей появилось лишнее время - многие делают ремонты своими руками. У людей появилась потребность. Если раньше больше времени проводили на работе, то во время локдауна всякие поломки и неудобства начали доставать. Арендодатели не старались пересдать квартиры день в день по сниженным ценам, а использовали простой для ремонтов и обновления. Увеличилось количество пересдач. Новые арендаторы всегда найдут к чему придраться - то кран прокапывает, то из окна дует, то канализация плохо проходит. Старые с этим жили, свыклись, а новые всегда выдвигают какие-то требования.
Kostia написав:Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли
Думаю не только это. У людей появилось лишнее время - многие делают ремонты своими руками. У людей появилась потребность. Если раньше больше времени проводили на работе, то во время локдауна всякие поломки и неудобства начали доставать. Арендодатели не старались пересдать квартиры день в день по сниженным ценам, а использовали простой для ремонтов и обновления. Увеличилось количество пересдач. Новые арендаторы всегда найдут к чему придраться - то кран прокапывает, то из окна дует, то канализация плохо проходит. Старые с этим жили, свыклись, а новые всегда выдвигают какие-то требования.
Это тоже, но если б не локдаун, покупали бы не только в эпицентрах, а так все бали там. Фактор локдауна озолотил Герег в первую очередь
airmax78 написав:zРадио зачем ты это все пишешь? Тем более так безапелляционно. Просто попробуй найти приличную квартиру в аренду за адекватные деньги и тебе сразу все станет понятно где кого больше и какая доходность аренды. То же самое можешь попробовать сделать с куплей-продажей. Но, нет, ты продолжаешь самозабвенно тероретизировать.
Так все ж знают, что это учетка-тролль, трудящаяся в поте лица и выполняющая работу заказного характера. )
Когда биткойн дошел до почти 20куе (в прошлый пик) вы сказали, что мы упустили возможно главный шанс в жизни чтобы разбогатеть. Так а теперь, когда во время весеннего локдауна биткойн стоил 4куе, а сегодня 23куе что скажете ? И второй шанс упущен ?
Я немного по 3000 купил. Потом, правда, продал по 13000. И снова купил по 9000 и по 11000. В дальнейший рост отказываюсь верить. Хотя судя по всему будет и дальше расти.
zРадио написав:Карантин, а не удаленная работа, и в ремонты, а не квадратные метры. Почти угадал ) Но обошел стороной вопрос, что будет с лишними коммерческими помещениями. Я еще в июне писал - они изменят формат на жилой и уйдут в конкуренцию с крушелордами. Позавчера кто-то постил Наймана - он там тоже об этом говорит
Ремонты - это и есть квадратные метры. Если ты живешь в советской вторичке и тебе приходит мысль о ремонте, то в 90% случаев следующая мысль, которая тебе приходит, что ремонт в этой квартире это деньги на ветер и надо ее продавать и покупать новострой.
Какого застройщика посоветуете? Будет ли мне персональная скидка, если в ОП скажу что от Вас?
Другой разговор! Только ИБК Обрий. Говорите что Вы от Феликса Зельдовича (-)10% обеспечено.
BIGor написав:Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол Короче, рыловский загон.
Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.
Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли!
Ага, и народ попер за стройматериалами от нечего делать.