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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5961596259635964>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:11

  airmax78 написав:
  Первый написав:Неочікувано але Ковальська на Жилянська стріт.

Типичный Вашингтон или Франкфурт какое-то. Народу такое ни к чему. Когда ДБК-4 на Жилянскую запустят?

За последние пять лет Киев сделал очень сильный рывок в строительстве. Раньше такие рендеры можно было видеть только в Стокгольме, сейчас же всё чаще появляются в Киеве. Надеюсь лет через 5 такие проекты будут в 70% случаев нового строительства. Немного с запозданием но мы пришли к тому, что центр можно, и нужно, застраивать чем-то действительно интересным. Некоторые районы, к сожалению, уже не спасти.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:12

  airmax78 написав:Официальное заявление: респект и уважуха Древлянину!
Условия пари выполнены. Не ожидал и очень приятно удивлен.

И вечный несмываемый даже 25-летним Чивасом (не говоря уже 12-летнем пойле) позор Трибеке.

Браво, мужик
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:17

  hume написав:
  Первый написав:Неочікувано але Ковальська на Жилянська стріт.

Кстати, ковальска зрадио не слушает, нужно накидать им диаграмм. Зачем-то в офисную вошли на 70 лямов в проекте Юнита.

90 лямов дол. на Жилянскую, 70 лямов дол. на Юнит. Интересно, откуда у Пилипенка такие деньги?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:18

  Vlad442 написав:В любом случае будет действовать закон сохранения метров - если в офисе уменьшилось, дома увеличилось.


Это глупость, нет такого закона.

Количество м2 на человека растет и продолжит дальше расти по причине увеличения доли одиночек в обществе. Понятное дело, что для мужчины и женщины в сумме нужна чуть больше площадь если они живут порознь, чем в случае совместного проживания.

А усилит этот тренд миграция из мегаполисов, где дефицит площадей завышает их стоимость, вследствие чего даже средний класс вынужден экономить. В хацапетовках даже у небогатых людей бОльшие площади жилья, чем у небедных в крупных городах. Статистически жилые фонды увеличатся, но собственники киевского бетона от этого не выиграют
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:19

  hume написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Неочікувано але Ковальська на Жилянська стріт.

Типичный Вашингтон или Франкфурт какое-то. Народу такое ни к чему. Когда ДБК-4 на Жилянскую запустят?

За последние пять лет Киев сделал очень сильный рывок в строительстве. Раньше такие рендеры можно было видеть только в Стокгольме, сейчас же всё чаще появляются в Киеве. Надеюсь лет через 5 такие проекты будут в 70% случаев нового строительства. Немного с запозданием но мы пришли к тому, что центр можно, и нужно, застраивать чем-то действительно интересным. Некоторые районы, к сожалению, уже не спасти.

В Стокгольме не рендеры, а реальность. В Киеве пока все только на рендерах и остается.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:откуда у Пилипенка такие деньги?
от бетона :lol:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:25

  hume написав:
  Первый написав:Неочікувано але Ковальська на Жилянська стріт.

Кстати, ковальска зрадио не слушает, нужно накидать им диаграмм. Зачем-то в офисную вошли на 70 лямов в проекте Юнита.

Наоборот, они очень внимательно слушают зрадио. Это ход конем. Они скупают офисную по дешевке (а как иначе?) чтобы переделать ее в жилую и продать по 2300 за метр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:29

  BIGor написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Типичный Вашингтон или Франкфурт какое-то. Народу такое ни к чему. Когда ДБК-4 на Жилянскую запустят?

За последние пять лет Киев сделал очень сильный рывок в строительстве. Раньше такие рендеры можно было видеть только в Стокгольме, сейчас же всё чаще появляются в Киеве. Надеюсь лет через 5 такие проекты будут в 70% случаев нового строительства. Немного с запозданием но мы пришли к тому, что центр можно, и нужно, застраивать чем-то действительно интересным. Некоторые районы, к сожалению, уже не спасти.

В Стокгольме не рендеры, а реальность. В Киеве пока все только на рендерах и остается.

А как же Рыбальский, Файна Таун, Республика (уже с натяжкой - а любителя)?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:33

  BIGor написав:В Стокгольме не рендеры, а реальность. В Киеве пока все только на рендерах и остается.

5 лет назад у нас даже рендеров похожих не было. С чего-то надо начинать. На данный момент доля интересных проектов выросла не только в новом строительстве коммерции, но и в реконструкциях старых офисных площадей. Все же помнят псевдоисторическую застройку с приклеенными пенопластовыми барельефами, которой так щедро сыпали всякие архитектурные бюро. Возможно зависит от менталитета, но мы не можем просто так взять и скопировать современное зодчество....Мы должны обязательно вступить в гвно, чтоб понять, что это гвно.

Посмотрим на эволюцию Ковальской,пока плавно перехродят к интересным рендерам, но только пока в коммерческой. Кстати, на Брест литовском Ковальская уже почти монолит выгнала
Востаннє редагувалось hume в Суб 19 гру, 2020 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:38

  Vlad442 написав:
  UA написав:Зачем люди едут в Польшу, если в Киеве, разнорабочие меньше чем за 1000 грн в день работать не хотят?

Неожиданно. Может специфическая работа, типа разгрузить несколько тонн кирпичей на морозе в дальнем пригороде?

В Польше разнорабочие заняты исключительно высокоинтеллектуальным трудом в теплых офисах класса "А"?
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