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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:11
airmax78 написав: Первый написав:
Неочікувано але Ковальська на Жилянська стріт.
Типичный Вашингтон или Франкфурт какое-то. Народу такое ни к чему. Когда ДБК-4 на Жилянскую запустят?
За последние пять лет Киев сделал очень сильный рывок в строительстве. Раньше такие рендеры можно было видеть только в Стокгольме, сейчас же всё чаще появляются в Киеве. Надеюсь лет через 5 такие проекты будут в 70% случаев нового строительства. Немного с запозданием но мы пришли к тому, что центр можно, и нужно, застраивать чем-то действительно интересным. Некоторые районы, к сожалению, уже не спасти.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:12
airmax78 написав:Официальное заявление: респект и уважуха Древлянину!
Условия пари выполнены. Не ожидал и очень приятно удивлен.
И вечный несмываемый даже 25-летним Чивасом (не говоря уже 12-летнем пойле) позор Трибеке.
Браво, мужик
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:17
hume написав: Первый написав:
Неочікувано але Ковальська на Жилянська стріт.
Кстати, ковальска зрадио не слушает, нужно накидать им диаграмм. Зачем-то в офисную вошли на 70 лямов в проекте Юнита.
90 лямов дол. на Жилянскую, 70 лямов дол. на Юнит. Интересно, откуда у Пилипенка такие
деньги?
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:18
Vlad442 написав:
В любом случае будет действовать закон сохранения метров - если в офисе уменьшилось, дома увеличилось.
Это глупость, нет такого закона.
Количество м2 на человека растет и продолжит дальше расти по причине увеличения доли одиночек в обществе. Понятное дело, что для мужчины и женщины в сумме нужна чуть больше площадь если они живут порознь, чем в случае совместного проживания.
А усилит этот тренд миграция из мегаполисов, где дефицит площадей завышает их стоимость, вследствие чего даже средний класс вынужден экономить. В хацапетовках даже у небогатых людей бОльшие площади жилья, чем у небедных в крупных городах. Статистически жилые фонды увеличатся, но собственники киевского бетона от этого не выиграют
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:19
hume написав: airmax78 написав: Первый написав:
Неочікувано але Ковальська на Жилянська стріт.
Типичный Вашингтон или Франкфурт какое-то. Народу такое ни к чему. Когда ДБК-4 на Жилянскую запустят?
За последние пять лет Киев сделал очень сильный рывок в строительстве. Раньше такие рендеры можно было видеть только в Стокгольме, сейчас же всё чаще появляются в Киеве. Надеюсь лет через 5 такие проекты будут в 70% случаев нового строительства. Немного с запозданием но мы пришли к тому, что центр можно, и нужно, застраивать чем-то действительно интересным. Некоторые районы, к сожалению, уже не спасти.
В Стокгольме не рендеры, а реальность. В Киеве пока все только на рендерах и остается.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:21
BIGor написав:
откуда у Пилипенка такие деньги?
от бетона
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:25
hume написав: Первый написав:
Неочікувано але Ковальська на Жилянська стріт.
Кстати, ковальска зрадио не слушает, нужно накидать им диаграмм. Зачем-то в офисную вошли на 70 лямов в проекте Юнита.
Наоборот, они очень внимательно слушают зрадио. Это ход конем. Они скупают офисную по дешевке (а как иначе?) чтобы переделать ее в жилую и продать по 2300 за метр.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:29
BIGor написав: hume написав: airmax78 написав:
Типичный Вашингтон или Франкфурт какое-то. Народу такое ни к чему. Когда ДБК-4 на Жилянскую запустят?
За последние пять лет Киев сделал очень сильный рывок в строительстве. Раньше такие рендеры можно было видеть только в Стокгольме, сейчас же всё чаще появляются в Киеве. Надеюсь лет через 5 такие проекты будут в 70% случаев нового строительства. Немного с запозданием но мы пришли к тому, что центр можно, и нужно, застраивать чем-то действительно интересным. Некоторые районы, к сожалению, уже не спасти.
В Стокгольме не рендеры, а реальность. В Киеве пока все только на рендерах и остается.
А как же Рыбальский, Файна Таун, Республика (уже с натяжкой - а любителя)?
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:33
BIGor написав:
В Стокгольме не рендеры, а реальность. В Киеве пока все только на рендерах и остается.
5 лет назад у нас даже рендеров похожих не было. С чего-то надо начинать. На данный момент доля интересных проектов выросла не только в новом строительстве коммерции, но и в реконструкциях старых офисных площадей. Все же помнят псевдоисторическую застройку с приклеенными пенопластовыми барельефами, которой так щедро сыпали всякие архитектурные бюро. Возможно зависит от менталитета, но мы не можем просто так взять и скопировать современное зодчество....Мы должны обязательно вступить в гвно, чтоб понять, что это гвно.
Посмотрим на эволюцию Ковальской,пока плавно перехродят к интересным рендерам, но только пока в коммерческой. Кстати, на Брест литовском Ковальская уже почти монолит выгнала
Востаннє редагувалось hume
в Суб 19 гру, 2020 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:38
Vlad442 написав: UA написав:
Зачем люди едут в Польшу, если в Киеве, разнорабочие меньше чем за 1000 грн в день работать не хотят?
Неожиданно. Может специфическая работа, типа разгрузить несколько тонн кирпичей на морозе в дальнем пригороде?
В Польше разнорабочие заняты исключительно высокоинтеллектуальным трудом в теплых офисах класса "А"?
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