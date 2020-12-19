Додано: Суб 19 гру, 2020 20:21

zРадио написав: Вспомина, сколько было сантиментов сначала в адрес домов по Старонаводницкой, затем первых домов Новолипок. И что, где все это сейчас? Как там вы говорите - украинский кирпич? Так же через 10 лет будет и с современными объектами восторга

Вспомина, сколько было сантиментов сначала в адрес домов по Старонаводницкой, затем первых домов Новолипок. И что, где все это сейчас? Как там вы говорите - украинский кирпич? Так же через 10 лет будет и с современными объектами восторга

Я uоворю не конкретно о каких-то единицах, а в общем.Если раньше дома типа "панорама на Печерске", "авеню 14", фаллос на кловской были нормой, то сейчас такие проекты в центре не встречаются вообще. Это можно легко проверить посмотрев застройку от сер мили к историческому центру. В историческом центре шагнули ещё дальше, в результате строят Линден и Краус (а не 25 этажей как Липська Вежа) За эти 5-7 лет так же появился новый, как для Киева, формат жк - Рыбальский, Файна, Республика.Грубо говоря если каждый из последних проектов в центре взять и переместить в условный европейский город, то он впишется. Чего нельзя было сказать 6-8 лет назадУстареет ли это всё? Я бы так не был уверен. Кода мы достигаем той точки, выше которой в ближайшие 15 лет прыгнуть просто невозможно. Это касательно отделочных метериалов для фасадных работ, которые во всяких Европах применялись как 10 лет назад так и сейчас. Такими приёмами пользуются жк компании Сага. Они первые кто в массовом строительстве применяют разные материалы в комбинированных фасадных системах. Даже с этажностью играются, а это что-то из области фантастикиК сожалению по мопам ничего не скажу, не моё. Но сомневаюсь, что через 15 лет фойе Тетриса устареет. Моё мнение, что такие мопы - перебор. Все таки это жилье, а не отель. Кстати мопы БФ и НП недалеко ушли от Яр ГрадаПСВ спальниках всё печально