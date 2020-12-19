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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:41
hume написав:
За последние пять лет Киев сделал очень сильный рывок в строительстве. Раньше такие рендеры можно было видеть только в Стокгольме, сейчас же всё чаще появляются в Киеве. Надеюсь лет через 5 такие проекты будут в 70% случаев нового строительства. Немного с запозданием но мы пришли к тому, что центр можно, и нужно, застраивать чем-то действительно интересным. Некоторые районы, к сожалению, уже не спасти.
Вчера тут были хорошие фотографии модных МОПов ЯГ. На рендерах были такие же?
Продажникам - продавать. Понимаю и не осуждаю вас с Максимом. Но если отбросить маркетинговые уловки, то архитектура Киева развивается перманентно и планомерно.
Вспоминаю, сколько было сантиментов сначала в адрес домов по Старонаводницкой, затем первых домов Новолипок. И что, где все это сейчас? Как там вы говорите - украинский кирпич? Так же через 10 лет будет и с современными объектами восторга
hume написав:
Кстати, ковальска зрадио не слушает, нужно накидать им диаграмм. Зачем-то в офисную вошли на 70 лямов в проекте Юнита.
1. Это ранее взятое обязательство, выход из которого тоже стоит денег.
2. Речь о сокращении спроса в целом по Киеву. При этом в каких-то локациях проблема будет более выраженной, в каких-то - менее выраженной. Все как везде - в 2020-м тоже большинство населения обеднело, но есть и ниша бенефициаров.
В общем и целом рынок строительства БЦ в Киеве ждет следующее - завершение начатых проектов, по которым уже понесены значительные расходы и консервация абсолютного большинства новых. По рынку существующей офисной недвижимости - демпинг и частичная смена форматов (коворкинги, коливинги, апарт-отели и пр.)
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zРадио
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:46
zРадио первые новолипки до сих пор норм. Дальше они ударились в застройку типа "лакшери Позняки".
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airmax78
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:54
airmax78 написав:zРадио
зачем ты это все пишешь? Тем более так безапелляционно. Просто попробуй найти приличную квартиру в аренду за адекватные деньги и тебе сразу все станет понятно где кого больше и какая доходность аренды. То же самое можешь попробовать сделать с куплей-продажей. Но, нет, ты продолжаешь самозабвенно тероретизировать.
В чем он не прав? я полностью с ним согласен, ROI у недвиги низкий, но поскольку люди у нас пуганые и на финансовые рынки не ходоки, то скупают бетон и сдают его в аренду - низкорентабельно, но зато стабильно и рисков не много.
Есть еще те, кто любят котлованы и переуступку, пытаясь выжать на этом 20-30%, но их время ушло ИМХО, а риски непомерно завышены.
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Sidus
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:06
Sidus написав: airmax78 написав:zРадио
зачем ты это все пишешь? Тем более так безапелляционно. Просто попробуй найти приличную квартиру в аренду за адекватные деньги и тебе сразу все станет понятно где кого больше и какая доходность аренды. То же самое можешь попробовать сделать с куплей-продажей. Но, нет, ты продолжаешь самозабвенно тероретизировать.
В чем он не прав? я полностью с ним согласен, ROI у недвиги низкий, но поскольку люди у нас пуганые и на финансовые рынки не ходоки, то скупают бетон и сдают его в аренду - низкорентабельно, но зато стабильно и рисков не много.
Есть еще те, кто любят котлованы и переуступку, пытаясь выжать на этом 20-30%, но их время ушло ИМХО, а риски непомерно завышены.
Во всем. Доходность аренды сейчас в разы выше доходности валютных депо, при сегодняшней динамике, будет выше и доходности гривневых депозитов. При 0 риске потери большей части суммы за пределами "хфонда". Про доходность спекуляций молчу. Да там другие риски, но никто не говорил что будет легко. И где риски ниже? Кто-то может поручиться за то, что завтра Тесла не начнет сдуваться? Или S&P не похудеет на 30%? Опять же об Укрбуде и Аркаде здесь всех предупреждали. Хотя по Укрбуду не факт что там кто-то что-то потеряет. Да и по Оркаде не все так однозначно. Ну и заялвения что на рынке арендодателей больше чем арендаторов - ну это вообще на пустом месте. Арендодателей чего? Бабушатников?
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airmax78
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:07
adeges написав:
.... КРЖН не предсказуем, и мы можем только констатировать, что люди хотят жить в Киеве
, ХЗ почему больше чем раньше именно в кризис с очевидным падением доходов и сокращением активов не только офисных клерков и барист, но и тех, кого они кормили вверху пищевой цепочки.
Это же ясно как божий день. В любые кризисы надо ехать жить и работать в столицу, там в любом случае лучше будет, чем в регионах.Пока толстый(столица) сохнет, худой(регионы) сдохнет.
Так было всегда, даже 100 лет назад после гражданской войны
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Damien
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:07
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.
Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли!
Ага, и народ попер за стройматериалами от нечего делать.
Во первых попёр в эпицентр а не в другие магазины (если вы не в курсе, то стройматериалы продаются не только в эпицентрах), а во вторых в эпицентре далеко не только стройматериалы
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Kostia
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:10
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли!
Ага, и народ попер за стройматериалами от нечего делать.
Во первых попёр в эпицентр а не в другие магазины (если вы не в курсе, то стройматериалы продаются не только в эпицентрах), а во вторых в эпицентре далеко не только стройматериалы
Вы читаете, что тут sequence пишет? Рекорды продаж ставит далеко не один эпицентр. Я его вообще в кавычки взял - как собирательный образ всей отрасли.
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airmax78
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:13
Первый написав: rjkz написав:
Наверное.
Потому что ту планировку, что выложил зРадио 2к 70 м2 - практически 1 в 1 2к в Ылитном АППС от ДСК4 начала 00-х.
И вид не в стену.
Но концептуальность творит чудеса с ценой.
Электрику нужна просто качественная отвертка, ребенку яркая отвертка-погремушка, блонде отвертка со стразами и чтобы написано Гуччи.
Це пічально. Люди люблять шоб було красиво. І ще й платять за це. Ваще брєд
Перший, не ваш рівень таке писать.
Ну де там в біса красиво?
Ви ж бачили світлини з місця, мабуть і особисто там були. Невже сподобалось? Місце дійсно гарне, але реалізація... Я наприклад, побувавши всередині будинку чесно написав Ейру, що це далеко не торт. Чи ви вважаєте, що висока ціна робить обьєкт гарним апріорі?
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drevlyanin
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:17
hume написав:
Мужики, долой стационарные компьютеры из спальни, им там не место. Не отпугивайте дам. Там место секс качелям, но явно не стационарным компьютерам.
Отдельный кабинет в квартире обрел новый смысл. Я когда оборудовал давненько у себя кабинет с шикарной кабинетной мебелью, с роскошным столом и креслом, с книгами и картинами, не очень ясно предсталял себе его смысл. И вот смысл его осознал только теперь на удаленке.
Одену рубашку, галстук, модный клечатый пиджак, напомажу волосы и на зум с коллегами. Они удивлены шикарному видосу, чувак, а откуда это ты вещаешь?
Мой рабочий кабинет, в моей квартире, Киев, центр, столица Украины, в географическом центре Европы ...
Гордость. Почти оргазм.
ЗЫ Ну вы то знаете конечно, что Подол не есть самый центр, но все равно это очень круто.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:21
zРадио написав:
Вспомина, сколько было сантиментов сначала в адрес домов по Старонаводницкой, затем первых домов Новолипок. И что, где все это сейчас? Как там вы говорите - украинский кирпич? Так же через 10 лет будет и с современными объектами восторга
Я uоворю не конкретно о каких-то единицах, а в общем.
Если раньше дома типа "панорама на Печерске", "авеню 14", фаллос на кловской были нормой, то сейчас такие проекты в центре не встречаются вообще. Это можно легко проверить посмотрев застройку от сер мили к историческому центру. В историческом центре шагнули ещё дальше, в результате строят Линден и Краус (а не 25 этажей как Липська Вежа) За эти 5-7 лет так же появился новый, как для Киева, формат жк - Рыбальский, Файна, Республика.
Грубо говоря если каждый из последних проектов в центре взять и переместить в условный европейский город, то он впишется. Чего нельзя было сказать 6-8 лет назад
Устареет ли это всё? Я бы так не был уверен. Кода мы достигаем той точки, выше которой в ближайшие 15 лет прыгнуть просто невозможно. Это касательно отделочных метериалов для фасадных работ, которые во всяких Европах применялись как 10 лет назад так и сейчас. Такими приёмами пользуются жк компании Сага. Они первые кто в массовом строительстве применяют разные материалы в комбинированных фасадных системах. Даже с этажностью играются, а это что-то из области фантастики
К сожалению по мопам ничего не скажу, не моё. Но сомневаюсь, что через 15 лет фойе Тетриса устареет. Моё мнение, что такие мопы - перебор. Все таки это жилье, а не отель. Кстати мопы БФ и НП недалеко ушли от Яр Града
ПС
В спальниках всё печально
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hume
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