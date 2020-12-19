Додано: Суб 19 гру, 2020 20:29

airmax78 написав: Во всем. Доходность аренды сейчас в разы выше доходности валютных депо, при сегодняшней динамике, будет выше и доходности гривневых депозитов.

Во всем. Доходность аренды сейчас в разы выше доходности валютных депо, при сегодняшней динамике, будет выше и доходности гривневых депозитов.

airmax78 написав: При 0 риске потери большей части суммы за пределами "хфонда"

При 0 риске потери большей части суммы за пределами "хфонда"

airmax78 написав: Опять же об Укрбуде и Аркаде здесь всех предупреждали. Опять же об Укрбуде и Аркаде здесь всех предупреждали.

airmax78 написав: Ну и заялвения что на рынке арендодателей больше чем арендаторов - ну это вообще на пустом месте. Арендодателей чего? Бабушатников? Ну и заялвения что на рынке арендодателей больше чем арендаторов - ну это вообще на пустом месте. Арендодателей чего? Бабушатников?

Когда-то ты знал, что такое NPV и как дисконтировать кэшфло во времени. Но, видимо, работа у застройщика на пользу не пошла, и знания были вытеснены лозунгами.КРЖН не защищает от девальвации! Он валится вместе с гривной. Да, менее сильно, чем она, но валютную стоимость не сохраняет! С арендными платежами все еще хуже - они в абсолютной корреляции с гривневыми доходами населения. На промежутке дольше 5 лет аренда всухую сливает и долларовому, и гривневому депозиту! Первому - за счет обесценивания самого актива, второму - за счет меньшей операционной доходностиО нулевых рисках лучше расскажи собственникам бетона в ОРДЛОА ну как вытяни из архива что-нибудь от 2016-2017 гг. ЖдуТа даже рылы этого не отрицают. Понятно, что рынок сегментарен, но дефицитов нет нигде. Есть профициты разной критичности