Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Во всем. Доходность аренды сейчас в разы выше доходности валютных депо, при сегодняшней динамике, будет выше и доходности гривневых депозитов.
Когда-то ты знал, что такое NPV и как дисконтировать кэшфло во времени. Но, видимо, работа у застройщика на пользу не пошла, и знания были вытеснены лозунгами.
КРЖН не защищает от девальвации! Он валится вместе с гривной. Да, менее сильно, чем она, но валютную стоимость не сохраняет! С арендными платежами все еще хуже - они в абсолютной корреляции с гривневыми доходами населения. На промежутке дольше 5 лет аренда всухую сливает и долларовому, и гривневому депозиту! Первому - за счет обесценивания самого актива, второму - за счет меньшей операционной доходности
airmax78 написав:При 0 риске потери большей части суммы за пределами "хфонда"
О нулевых рисках лучше расскажи собственникам бетона в ОРДЛО
airmax78 написав:Опять же об Укрбуде и Аркаде здесь всех предупреждали.
А ну как вытяни из архива что-нибудь от 2016-2017 гг. Жду
airmax78 написав: Ну и заялвения что на рынке арендодателей больше чем арендаторов - ну это вообще на пустом месте. Арендодателей чего? Бабушатников?
Та даже рылы этого не отрицают. Понятно, что рынок сегментарен, но дефицитов нет нигде. Есть профициты разной критичности
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 19 гру, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
не только строительные компании, но и продуктовые сети "пухнут от покупательного спроса"
Один из крупнейших ритейлеров на западе страны — Пакко холдинг закрыл все свои магазины. Поставщики подали около 500 исков с требованиями вернуть сотни миллионов гривен, а вакантные площадки быстро занимают конкуренты https://nv.ua/biz/consmarket/seti-pakko ... 30318.html
Grand Touring написав:не только строительные компании, но и продуктовые сети "пухнут от покупательного спроса"
Один из крупнейших ритейлеров на западе страны — Пакко холдинг закрыл все свои магазины. Поставщики подали около 500 исков с требованиями вернуть сотни миллионов гривен, а вакантные площадки быстро занимают конкуренты https://nv.ua/biz/consmarket/seti-pakko ... 30318.html
У Вопака уже давно были проблемы с кредитами, а вот что Билла уходит с рынка - это интересно.
Grand Touring написав:не только строительные компании, но и продуктовые сети "пухнут от покупательного спроса"
Один из крупнейших ритейлеров на западе страны — Пакко холдинг закрыл все свои магазины. Поставщики подали около 500 исков с требованиями вернуть сотни миллионов гривен, а вакантные площадки быстро занимают конкуренты https://nv.ua/biz/consmarket/seti-pakko ... 30318.html
У Вопака уже давно были проблемы с кредитами, а вот что Билла уходит с рынка - это интересно.
Это хорошо, что уходит всякий ацтой. Украинцы должны питаться из достойных продуктовых сетей качественными и свежими продуктами. Пусть лучше дороже, но качественней. На еде не экономить!
adeges написав:.... КРЖН не предсказуем, и мы можем только констатировать, что люди хотят жить в Киеве, ХЗ почему больше чем раньше именно в кризис с очевидным падением доходов и сокращением активов не только офисных клерков и барист, но и тех, кого они кормили вверху пищевой цепочки.
Это же ясно как божий день. В любые кризисы надо ехать жить и работать в столицу, там в любом случае лучше будет, чем в регионах.Пока толстый(столица) сохнет, худой(регионы) сдохнет. Так было всегда, даже 100 лет назад после гражданской войны
Киев очень сильно теряет как работодатель последние годы. Когда-то отрыв от регионов был значительный, а сегодня - просто умеренный. Киевским лордам придется это принять - хотят они, или нет. Пандемия и удаленка еще больше усугубят этот тренд. Сейчас уже тысячи сотрудников формально получают зарплаты в Киеве, но лордам отстегивают где-то в другом месте, или вообще не отстегивают, как BIGor.
Вот быстропроверяемая метрика: - средняя зарплата окт 2016 Украина - 5350 грн, Киев - 8751 грн (+63,6%); - средняя зарплата окт 2018 Украина - 9218 грн, Киев - 13850 грн (+50,2%); - средняя зарплата окт 2020 Украина - 12174 грн, Киев - 17494 грн (+43,6%).