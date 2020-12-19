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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:29

  airmax78 написав:Во всем. Доходность аренды сейчас в разы выше доходности валютных депо, при сегодняшней динамике, будет выше и доходности гривневых депозитов.


Когда-то ты знал, что такое NPV и как дисконтировать кэшфло во времени. Но, видимо, работа у застройщика на пользу не пошла, и знания были вытеснены лозунгами.

КРЖН не защищает от девальвации! Он валится вместе с гривной. Да, менее сильно, чем она, но валютную стоимость не сохраняет! С арендными платежами все еще хуже - они в абсолютной корреляции с гривневыми доходами населения. На промежутке дольше 5 лет аренда всухую сливает и долларовому, и гривневому депозиту! Первому - за счет обесценивания самого актива, второму - за счет меньшей операционной доходности


  airmax78 написав:При 0 риске потери большей части суммы за пределами "хфонда"


О нулевых рисках лучше расскажи собственникам бетона в ОРДЛО

  airmax78 написав:Опять же об Укрбуде и Аркаде здесь всех предупреждали.


А ну как вытяни из архива что-нибудь от 2016-2017 гг. Жду :mrgreen:

  airmax78 написав: Ну и заялвения что на рынке арендодателей больше чем арендаторов - ну это вообще на пустом месте. Арендодателей чего? Бабушатников?


Та даже рылы этого не отрицают. Понятно, что рынок сегментарен, но дефицитов нет нигде. Есть профициты разной критичности
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 19 гру, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Извиняюсь за оффтоп, вот толковый обзор по офисной недвиге:
https://utgcompany.com/obzor/2020/%D0%9 ... 6-2020.pdf
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:30

не только строительные компании, но и продуктовые сети "пухнут от покупательного спроса"
Один из крупнейших ритейлеров на западе страны — Пакко холдинг закрыл все свои магазины. Поставщики подали около 500 исков с требованиями вернуть сотни миллионов гривен, а вакантные площадки быстро занимают конкуренты
https://nv.ua/biz/consmarket/seti-pakko ... 30318.html
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:32

  Grand Touring написав:не только строительные компании, но и продуктовые сети "пухнут от покупательного спроса"
Один из крупнейших ритейлеров на западе страны — Пакко холдинг закрыл все свои магазины. Поставщики подали около 500 исков с требованиями вернуть сотни миллионов гривен, а вакантные площадки быстро занимают конкуренты
https://nv.ua/biz/consmarket/seti-pakko ... 30318.html

У Вопака уже давно были проблемы с кредитами, а вот что Билла уходит с рынка - это интересно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:37

  BIGor написав:У Вопака уже давно были проблемы с кредитами, а вот что Билла уходит с рынка - это интересно.
предполагаю, видят динамику покупательной способности населения и решили продаться пока (не наступило Сомали) есть капитализация
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Фопов также крупный бизнес заказал не из-за хорошей жизни
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  airmax78 написав:Бабушатников?

Тут МОП модный?
Или это уже бабушатник?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... 605b5526a6
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:42

  BIGor написав:
  Grand Touring написав:не только строительные компании, но и продуктовые сети "пухнут от покупательного спроса"
Один из крупнейших ритейлеров на западе страны — Пакко холдинг закрыл все свои магазины. Поставщики подали около 500 исков с требованиями вернуть сотни миллионов гривен, а вакантные площадки быстро занимают конкуренты
https://nv.ua/biz/consmarket/seti-pakko ... 30318.html

У Вопака уже давно были проблемы с кредитами, а вот что Билла уходит с рынка - это интересно.


Это хорошо, что уходит всякий ацтой. :arrow: Украинцы должны питаться из достойных продуктовых сетей качественными и свежими продуктами. Пусть лучше дороже, но качественней. На еде не экономить! :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:45

  Damien написав:
  adeges написав:.... КРЖН не предсказуем, и мы можем только констатировать, что люди хотят жить в Киеве, ХЗ почему больше чем раньше именно в кризис с очевидным падением доходов и сокращением активов не только офисных клерков и барист, но и тех, кого они кормили вверху пищевой цепочки.

Это же ясно как божий день. В любые кризисы надо ехать жить и работать в столицу, там в любом случае лучше будет, чем в регионах.Пока толстый(столица) сохнет, худой(регионы) сдохнет.
Так было всегда, даже 100 лет назад после гражданской войны


Киев очень сильно теряет как работодатель последние годы. Когда-то отрыв от регионов был значительный, а сегодня - просто умеренный. Киевским лордам придется это принять - хотят они, или нет. Пандемия и удаленка еще больше усугубят этот тренд. Сейчас уже тысячи сотрудников формально получают зарплаты в Киеве, но лордам отстегивают где-то в другом месте, или вообще не отстегивают, как BIGor.

Вот быстропроверяемая метрика:
- средняя зарплата окт 2016 Украина - 5350 грн, Киев - 8751 грн (+63,6%);
- средняя зарплата окт 2018 Украина - 9218 грн, Киев - 13850 грн (+50,2%);
- средняя зарплата окт 2020 Украина - 12174 грн, Киев - 17494 грн (+43,6%).

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2020/
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:52

  hume написав: Кстати мопы БФ и НП недалеко ушли от Яр Града

Ну мопы БФ по памяти все-таки на голову выше тех, что были на фотках ЯГ.
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