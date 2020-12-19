airmax78 написав:

Sidus написав: airmax78 написав: zРадио зачем ты это все пишешь? Тем более так безапелляционно. Просто попробуй найти приличную квартиру в аренду за адекватные деньги и тебе сразу все станет понятно где кого больше и какая доходность аренды. То же самое можешь попробовать сделать с куплей-продажей. Но, нет, ты продолжаешь самозабвенно тероретизировать. зачем ты это все пишешь? Тем более так безапелляционно. Просто попробуй найти приличную квартиру в аренду за адекватные деньги и тебе сразу все станет понятно где кого больше и какая доходность аренды. То же самое можешь попробовать сделать с куплей-продажей. Но, нет, ты продолжаешь самозабвенно тероретизировать.



В чем он не прав? я полностью с ним согласен, ROI у недвиги низкий, но поскольку люди у нас пуганые и на финансовые рынки не ходоки, то скупают бетон и сдают его в аренду - низкорентабельно, но зато стабильно и рисков не много.

Есть еще те, кто любят котлованы и переуступку, пытаясь выжать на этом 20-30%, но их время ушло ИМХО, а риски непомерно завышены. В чем он не прав? я полностью с ним согласен, ROI у недвиги низкий, но поскольку люди у нас пуганые и на финансовые рынки не ходоки, то скупают бетон и сдают его в аренду - низкорентабельно, но зато стабильно и рисков не много.Есть еще те, кто любят котлованы и переуступку, пытаясь выжать на этом 20-30%, но их время ушло ИМХО, а риски непомерно завышены.

Во всем. Доходность аренды сейчас в разы выше доходности валютных депо, при сегодняшней динамике, будет выше и доходности гривневых депозитов. При 0 риске потери большей части суммы за пределами "хфонда". Про доходность спекуляций молчу. Да там другие риски, но никто не говорил что будет легко. И где риски ниже? Кто-то может поручиться за то, что завтра Тесла не начнет сдуваться? Или S&P не похудеет на 30%? Опять же об Укрбуде и Аркаде здесь всех предупреждали. Хотя по Укрбуду не факт что там кто-то что-то потеряет. Да и по Оркаде не все так однозначно. Ну и заялвения что на рынке арендодателей больше чем арендаторов - ну это вообще на пустом месте. Арендодателей чего? Бабушатников?