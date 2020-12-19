Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Оставим за границей понимания Эйра дизайн от лучших Макеевских и Горловских кутюрье, а также цену в 12куе/метр что значительно выше рынка наверно даже в Барвихе - тут наверно вопрос даже не к работнику "мойки", клиенты которого в состоянии купить домой позолоченный лифт на 5й этаж, а к величайшему радио-аналитику здесь - какой баран ищет себе виллу в столице Сомали с люстрами от Версаче за 12 лямов на О-Л-Х-ксе ???
zРадио написав:КРЖН не защищает от девальвации! Он валится вместе с гривной. Да, менее сильно, чем она, но валютную стоимость не сохраняет! С арендными платежами все еще хуже - они в абсолютной корреляции с гривневыми доходами населения. На промежутке дольше 5 лет аренда всухую сливает и долларовому, и гривневому депозиту! Первому - за счет обесценивания самого актива, второму - за счет меньшей операционной доходности
ТО, что куплено 5 лет назад не только не обесценилось, но ещё и прибавило. Это об активе. Этот же период нехило обыграл валютный депозит. Нужно рассматривать каждый период отдельно
За 29 лет независимости Украина видела два строительных бума: большую стройку нулевых, остановившуюся из-за кризиса, и нынешний, который длится с 2016 года. Столица строится активнее других городов, как правило здесь же появляются самые обсуждаемые объекты.
Libo написав:Это хорошо, что уходит всякий ацтой. Украинцы должны питаться из достойных продуктовых сетей качественными и свежими продуктами. Пусть лучше дороже, но качественней. На еде не экономить!
Зря Вы так про Биллу, магазины очень хорошего уровня, скупался там когда жил в Киеве - импортные сыры и вино всегда были в ассортименте. Не в пример с АТБ с его вином Болград и шосткинским сыром из пальмы.
hume написав:ТО, что куплено 5 лет назад не только не обесценилось, но ещё и прибавило. Это об активе. Этот же период нехило обыграл валютный депозит. Нужно рассматривать каждый период отдельно
Это если сейчас продать. А вы, как и другие не успевшие еще обжечься, этого не делаете, будучи уверенными, что рост продолжится. Так и ловятся лоси. Увы, рынок - это игра с нулевой суммой, на нем не бывает одних победителей, кто-то всегда оплачивает чужую прибыль, фиксируя собственный убыток
hume написав:За 29 лет независимости Украина видела два строительных бума: большую стройку нулевых, остановившуюся из-за кризиса, и нынешний, который длится с 2016 года. Столица строится активнее других городов, как правило здесь же появляются самые обсуждаемые объекты.
Файна явно проплачена в этом рейтинге, где там архитектура? 9-этажные коробки и вырвиглазного цвета нелепленны спортивные площадки. Кстати жильцы, у которых выходят окна на эти площадки - сразу могут вешаться. ПС и сразу видно что это ваяние - дело рук Архиматики.
hume написав:ТО, что куплено 5 лет назад не только не обесценилось, но ещё и прибавило. Это об активе. Этот же период нехило обыграл валютный депозит. Нужно рассматривать каждый период отдельно
Это если сейчас продать. А вы, как и другие не успевшие еще обжечься, этого не делаете, будучи уверенными, что рост продолжится. Так и ловятся лоси. Увы, рынок - это игра с нулевой суммой, на нем не бывает одних победителей, кто-то всегда оплачивает чужую прибыль, фиксируя собственный убыток
zРадио, а может мы, обвалишки, ошибаемся ? есть ли способ как-то подтвердить средне-долгосрочный тренд ? Например, по каким-то ближайшим событиям и реакции КРЖН на эти события ?
airmax78 написав:zРадио зачем ты это все пишешь? Тем более так безапелляционно. Просто попробуй найти приличную квартиру в аренду за адекватные деньги и тебе сразу все станет понятно где кого больше и какая доходность аренды. То же самое можешь попробовать сделать с куплей-продажей. Но, нет, ты продолжаешь самозабвенно тероретизировать.
В чем он не прав? я полностью с ним согласен, ROI у недвиги низкий, но поскольку люди у нас пуганые и на финансовые рынки не ходоки, то скупают бетон и сдают его в аренду - низкорентабельно, но зато стабильно и рисков не много. Есть еще те, кто любят котлованы и переуступку, пытаясь выжать на этом 20-30%, но их время ушло ИМХО, а риски непомерно завышены.
Во всем. Доходность аренды сейчас в разы выше доходности валютных депо, при сегодняшней динамике, будет выше и доходности гривневых депозитов. При 0 риске потери большей части суммы за пределами "хфонда". Про доходность спекуляций молчу. Да там другие риски, но никто не говорил что будет легко. И где риски ниже? Кто-то может поручиться за то, что завтра Тесла не начнет сдуваться? Или S&P не похудеет на 30%? Опять же об Укрбуде и Аркаде здесь всех предупреждали. Хотя по Укрбуду не факт что там кто-то что-то потеряет. Да и по Оркаде не все так однозначно. Ну и заялвения что на рынке арендодателей больше чем арендаторов - ну это вообще на пустом месте. Арендодателей чего? Бабушатников?
пропонуєш, як Доярчик все бабло (і ще чуть-чуть позичити) кинути в РН? Чи може, мати трошки "бетона", трошки валютних депо, трохи гривневих, і готівку та чуть крипти (тобто диверсифікуватися)?