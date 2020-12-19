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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59645965596659675968>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:53

  UA написав:
  airmax78 написав:Бабушатников?

Тут МОП модный?
Или это уже бабушатник?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... 605b5526a6

Оставим за границей понимания Эйра дизайн от лучших Макеевских и Горловских кутюрье, а также цену в 12куе/метр что значительно выше рынка наверно даже в Барвихе - тут наверно вопрос даже не к работнику "мойки", клиенты которого в состоянии купить домой позолоченный лифт на 5й этаж, а к величайшему радио-аналитику здесь - какой баран ищет себе виллу в столице Сомали с люстрами от Версаче за 12 лямов на О-Л-Х-ксе ???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:58

  zРадио написав:КРЖН не защищает от девальвации! Он валится вместе с гривной. Да, менее сильно, чем она, но валютную стоимость не сохраняет! С арендными платежами все еще хуже - они в абсолютной корреляции с гривневыми доходами населения. На промежутке дольше 5 лет аренда всухую сливает и долларовому, и гривневому депозиту! Первому - за счет обесценивания самого актива, второму - за счет меньшей операционной доходности

ТО, что куплено 5 лет назад не только не обесценилось, но ещё и прибавило. Это об активе. Этот же период нехило обыграл валютный депозит.
Нужно рассматривать каждый период отдельно
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За 29 лет независимости Украина видела два строительных бума: большую стройку нулевых, остановившуюся из-за кризиса, и нынешний, который длится с 2016 года. Столица строится активнее других городов, как правило здесь же появляются самые обсуждаемые объекты.

https://birdinflight.com/ru/architectur ... kieva.html

Кстати, Файна.
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Востаннє редагувалось hume в Суб 19 гру, 2020 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:01

  Libo написав:Это хорошо, что уходит всякий ацтой. :arrow: Украинцы должны питаться из достойных продуктовых сетей качественными и свежими продуктами. Пусть лучше дороже, но качественней. На еде не экономить! :idea:

Зря Вы так про Биллу, магазины очень хорошего уровня, скупался там когда жил в Киеве - импортные сыры и вино всегда были в ассортименте. Не в пример с АТБ с его вином Болград и шосткинским сыром из пальмы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:05

  hume написав:ТО, что куплено 5 лет назад не только не обесценилось, но ещё и прибавило. Это об активе. Этот же период нехило обыграл валютный депозит.
Нужно рассматривать каждый период отдельно


Это если сейчас продать. А вы, как и другие не успевшие еще обжечься, этого не делаете, будучи уверенными, что рост продолжится. Так и ловятся лоси. Увы, рынок - это игра с нулевой суммой, на нем не бывает одних победителей, кто-то всегда оплачивает чужую прибыль, фиксируя собственный убыток
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:08

  hume написав:За 29 лет независимости Украина видела два строительных бума: большую стройку нулевых, остановившуюся из-за кризиса, и нынешний, который длится с 2016 года. Столица строится активнее других городов, как правило здесь же появляются самые обсуждаемые объекты.

https://birdinflight.com/ru/architectur ... kieva.html

Кстати, Файна.
Зображення

Файна явно проплачена в этом рейтинге, где там архитектура? 9-этажные коробки и вырвиглазного цвета нелепленны спортивные площадки. Кстати жильцы, у которых выходят окна на эти площадки - сразу могут вешаться.
ПС и сразу видно что это ваяние - дело рук Архиматики.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:13

  zРадио написав:
  hume написав:ТО, что куплено 5 лет назад не только не обесценилось, но ещё и прибавило. Это об активе. Этот же период нехило обыграл валютный депозит.
Нужно рассматривать каждый период отдельно


Это если сейчас продать. А вы, как и другие не успевшие еще обжечься, этого не делаете, будучи уверенными, что рост продолжится. Так и ловятся лоси. Увы, рынок - это игра с нулевой суммой, на нем не бывает одних победителей, кто-то всегда оплачивает чужую прибыль, фиксируя собственный убыток


zРадио, а может мы, обвалишки, ошибаемся ?
есть ли способ как-то подтвердить средне-долгосрочный тренд ? Например, по каким-то ближайшим событиям и реакции КРЖН на эти события ?
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:20

  fasser написав:
  hume написав: Кстати мопы БФ и НП недалеко ушли от Яр Града

Ну мопы БФ по памяти все-таки на голову выше тех, что были на фотках ЯГ.

ДА, согласен. Но они намноо ближе к ЯГ, чем к ЦП2.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:21

  airmax78 написав:
  Sidus написав:
  airmax78 написав:zРадио зачем ты это все пишешь? Тем более так безапелляционно. Просто попробуй найти приличную квартиру в аренду за адекватные деньги и тебе сразу все станет понятно где кого больше и какая доходность аренды. То же самое можешь попробовать сделать с куплей-продажей. Но, нет, ты продолжаешь самозабвенно тероретизировать.


В чем он не прав? я полностью с ним согласен, ROI у недвиги низкий, но поскольку люди у нас пуганые и на финансовые рынки не ходоки, то скупают бетон и сдают его в аренду - низкорентабельно, но зато стабильно и рисков не много.
Есть еще те, кто любят котлованы и переуступку, пытаясь выжать на этом 20-30%, но их время ушло ИМХО, а риски непомерно завышены.

Во всем. Доходность аренды сейчас в разы выше доходности валютных депо, при сегодняшней динамике, будет выше и доходности гривневых депозитов. При 0 риске потери большей части суммы за пределами "хфонда". Про доходность спекуляций молчу. Да там другие риски, но никто не говорил что будет легко. И где риски ниже? Кто-то может поручиться за то, что завтра Тесла не начнет сдуваться? Или S&P не похудеет на 30%? Опять же об Укрбуде и Аркаде здесь всех предупреждали. Хотя по Укрбуду не факт что там кто-то что-то потеряет. Да и по Оркаде не все так однозначно. Ну и заялвения что на рынке арендодателей больше чем арендаторов - ну это вообще на пустом месте. Арендодателей чего? Бабушатников?

пропонуєш, як Доярчик все бабло (і ще чуть-чуть позичити) кинути в РН?
Чи може, мати трошки "бетона", трошки валютних депо, трохи гривневих, і готівку та чуть крипти (тобто диверсифікуватися)?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:28

  BIGor написав:Извиняюсь за оффтоп, вот толковый обзор по офисной недвиге:
https://utgcompany.com/obzor/2020/%D0%9 ... 6-2020.pdf


Поглощая более 50% всех офисных помещений IT-сектор стал ведущей движущей силой развития офисного
рынка Украины в 2016-2019 годах

====
а тепер представим, що ІТ іде на віддалену роботу чуть більше чим наполовину
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