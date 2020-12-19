Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Это если сейчас продать. А вы, как и другие не успевшие еще обжечься, этого не делаете, будучи уверенными, что рост продолжится. Так и ловятся лоси. Увы, рынок - это игра с нулевой суммой, на нем не бывает одних победителей, кто-то всегда оплачивает чужую прибыль, фиксируя собственный убыток
К сожалению я пару раз обжегся, не так сильно но всё же.. Я прибыль не фиксирую, так как покупалось спецом под аренду на очень длительную перспективу. Покупался лимитированный объект в готовом для быстрой сдачи в аренду. Перепродавать естественно выгодней котлованы. Но по прежнему не считаю, что рынок надут. С 2015 года и на протяжении нескольких лет недвижимость была очень недооценена. Так же предполагаю, что на данный момент вышли на некое плато на котором будем болтаться.
Grand Touring написав:не только строительные компании, но и продуктовые сети "пухнут от покупательного спроса"
Один из крупнейших ритейлеров на западе страны — Пакко холдинг закрыл все свои магазины. Поставщики подали около 500 исков с требованиями вернуть сотни миллионов гривен, а вакантные площадки быстро занимают конкуренты https://nv.ua/biz/consmarket/seti-pakko ... 30318.html
У Вопака уже давно были проблемы с кредитами, а вот что Билла уходит с рынка - это интересно.
а що з Бахаматим після виєбі і фібанки ще хтось співпрацює?
BIGor написав:Зря Вы так про Биллу, магазины очень хорошего уровня, скупался там когда жил в Киеве - импортные сыры и вино всегда были в ассортименте. Не в пример с АТБ с его вином Болград и шосткинским сыром из пальмы.
В АТБ вполне есть сыры из Польши и Германии, правда ассортимент совсем мизерный.
zРадио написав:Это если сейчас продать. А вы, как и другие не успевшие еще обжечься, этого не делаете, будучи уверенными, что рост продолжится. Так и ловятся лоси. Увы, рынок - это игра с нулевой суммой, на нем не бывает одних победителей, кто-то всегда оплачивает чужую прибыль, фиксируя собственный убыток
это касается ФР?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
zРадио написав: Сейчас уже тысячи сотрудников формально получают зарплаты в Киеве, но лордам отстегивают где-то в другом месте - средняя зарплата окт 2020 Украина - 12174 грн, Киев - 17494 грн (+43,6%).
Это же очень хорошо. Слой по нашему общему куску размазывается более равномерно.
hume написав:К сожалению по мопам ничего не скажу, не моё. Но сомневаюсь, что через 15 лет фойе Тетриса устареет. Моё мнение, что такие мопы - перебор. Все таки это жилье, а не отель. Кстати мопы БФ и НП недалеко ушли от Яр Града
ПС В спальниках всё печально Причем прямо пропорционально центру. Часто езжу мимо жк Грейт в район Позняки 4а
Ну новые проекты средне-высокой цены должны быть близко к уровню Тетриса, по крайней мере на рендерах так рисуют. Посмотрите на те же Кристал Парк Тауэр или Креатор. Правда стиль у большинства очень похожий. По эконому-комфорту "на выселках" вполне современно делают мопы Столица и тот же Кан. Думаю "дали будэ". Кстати, Столица собирается поднять знамя Аркады.
hume написав:ТО, что куплено 5 лет назад не только не обесценилось, но ещё и прибавило. Это об активе. Этот же период нехило обыграл валютный депозит. Нужно рассматривать каждый период отдельно
Это если сейчас продать. А вы, как и другие не успевшие еще обжечься, этого не делаете, будучи уверенными, что рост продолжится. Так и ловятся лоси. Увы, рынок - это игра с нулевой суммой, на нем не бывает одних победителей, кто-то всегда оплачивает чужую прибыль, фиксируя собственный убыток
zРадио, а может мы, обвалишки, ошибаемся ? есть ли способ как-то подтвердить средне-долгосрочный тренд ? Например, по каким-то ближайшим событиям и реакции КРЖН на эти события ?
Пожалуй, что да - если через год после сворачивания политики количественного смягчения центробанков мира КРЖН не обвалится, то можно будет признавать, что мы ошиблись (точнее что я ошибся - за вас расписываться не могу ).
Правда, это событие (сворачивание) - лишь одно из. То, которое точно произойдет. А событий, которые могут произойти до него, или во время него, или в течение года после него, и тоже связаных с последствиями коронакризиса, огромное количество, и их оценку на КРЖН дать с высоты сегодняшнего дня вряд ли получится.
Но так, или иначе могу обещать, что если катализатором обвала КРЖН в среднесроке выступит нечто не имеющее отношения к пандемии и экономическому кризису, я не скажу растишкам "а я предупреждал"