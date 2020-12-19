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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5965596659675968>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Грубо говоря если каждый из последних проектов в центре взять и переместить в условный европейский город, то он впишется. Чего нельзя было сказать 6-8 лет назад

О да, особенно дом на Коперника и Роял Тауэр )))
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:30

  zРадио написав:Это если сейчас продать. А вы, как и другие не успевшие еще обжечься, этого не делаете, будучи уверенными, что рост продолжится. Так и ловятся лоси. Увы, рынок - это игра с нулевой суммой, на нем не бывает одних победителей, кто-то всегда оплачивает чужую прибыль, фиксируя собственный убыток

К сожалению я пару раз обжегся, не так сильно но всё же..
Я прибыль не фиксирую, так как покупалось спецом под аренду на очень длительную перспективу. Покупался лимитированный объект в готовом для быстрой сдачи в аренду.
Перепродавать естественно выгодней котлованы.
Но по прежнему не считаю, что рынок надут. С 2015 года и на протяжении нескольких лет недвижимость была очень недооценена. Так же предполагаю, что на данный момент вышли на некое плато на котором будем болтаться.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:31

  BIGor написав:
  Grand Touring написав:не только строительные компании, но и продуктовые сети "пухнут от покупательного спроса"
Один из крупнейших ритейлеров на западе страны — Пакко холдинг закрыл все свои магазины. Поставщики подали около 500 исков с требованиями вернуть сотни миллионов гривен, а вакантные площадки быстро занимают конкуренты
https://nv.ua/biz/consmarket/seti-pakko ... 30318.html

У Вопака уже давно были проблемы с кредитами, а вот что Билла уходит с рынка - это интересно.

а що з Бахаматим після виєбі і фібанки ще хтось співпрацює?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:32

  BIGor написав:Зря Вы так про Биллу, магазины очень хорошего уровня, скупался там когда жил в Киеве - импортные сыры и вино всегда были в ассортименте. Не в пример с АТБ с его вином Болград и шосткинским сыром из пальмы.


В АТБ вполне есть сыры из Польши и Германии, правда ассортимент совсем мизерный.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Это если сейчас продать. А вы, как и другие не успевшие еще обжечься, этого не делаете, будучи уверенными, что рост продолжится. Так и ловятся лоси. Увы, рынок - это игра с нулевой суммой, на нем не бывает одних победителей, кто-то всегда оплачивает чужую прибыль, фиксируя собственный убыток

это касается ФР?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:35

  zРадио написав: Сейчас уже тысячи сотрудников формально получают зарплаты в Киеве, но лордам отстегивают где-то в другом месте
- средняя зарплата окт 2020 Украина - 12174 грн, Киев - 17494 грн (+43,6%).



Это же очень хорошо. Слой по нашему общему куску размазывается более равномерно. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:35

  hume написав:К сожалению по мопам ничего не скажу, не моё. Но сомневаюсь, что через 15 лет фойе Тетриса устареет. Моё мнение, что такие мопы - перебор. Все таки это жилье, а не отель. Кстати мопы БФ и НП недалеко ушли от Яр Града

ПС
В спальниках всё печально :mrgreen: Причем прямо пропорционально центру. Часто езжу мимо жк Грейт в район Позняки 4а :mrgreen:


Ну новые проекты средне-высокой цены должны быть близко к уровню Тетриса, по крайней мере на рендерах так рисуют. Посмотрите на те же Кристал Парк Тауэр или Креатор. Правда стиль у большинства очень похожий.
По эконому-комфорту "на выселках" вполне современно делают мопы Столица и тот же Кан.
Думаю "дали будэ".
Кстати, Столица собирается поднять знамя Аркады.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:40

  drevlyanin написав:Кстати, Столица собирается поднять знамя Аркады.

Какие есть аргументы по этой реплике?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:42

  baraka написав:
  zРадио написав:
  hume написав:ТО, что куплено 5 лет назад не только не обесценилось, но ещё и прибавило. Это об активе. Этот же период нехило обыграл валютный депозит.
Нужно рассматривать каждый период отдельно


Это если сейчас продать. А вы, как и другие не успевшие еще обжечься, этого не делаете, будучи уверенными, что рост продолжится. Так и ловятся лоси. Увы, рынок - это игра с нулевой суммой, на нем не бывает одних победителей, кто-то всегда оплачивает чужую прибыль, фиксируя собственный убыток


zРадио, а может мы, обвалишки, ошибаемся ?
есть ли способ как-то подтвердить средне-долгосрочный тренд ? Например, по каким-то ближайшим событиям и реакции КРЖН на эти события ?


Пожалуй, что да - если через год после сворачивания политики количественного смягчения центробанков мира КРЖН не обвалится, то можно будет признавать, что мы ошиблись (точнее что я ошибся - за вас расписываться не могу :D ).

Правда, это событие (сворачивание) - лишь одно из. То, которое точно произойдет. А событий, которые могут произойти до него, или во время него, или в течение года после него, и тоже связаных с последствиями коронакризиса, огромное количество, и их оценку на КРЖН дать с высоты сегодняшнего дня вряд ли получится.

Но так, или иначе могу обещать, что если катализатором обвала КРЖН в среднесроке выступит нечто не имеющее отношения к пандемии и экономическому кризису, я не скажу растишкам "а я предупреждал" :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:49

  fasser написав:
  hume написав: Кстати мопы БФ и НП недалеко ушли от Яр Града

Ну мопы БФ по памяти все-таки на голову выше тех, что были на фотках ЯГ.

Так и есть. ЯГ это ближе, я бы даже сказал, почти КГС. Только КГС взял бы еще более дешевую плитку.
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