Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: Пожалуй, что да - если через год после сворачивания политики количественного смягчения центробанков мира КРЖН не обвалится, то можно будет признавать, что мы ошиблись (точнее что я ошибся - за вас расписываться не могу ).
Правда, это событие (сворачивание) - лишь одно из. То, которое точно произойдет:
А точно-точно произойдёт? Ну знаете, как в том меме: "а ты впевненый, що ты впевненый"? Боюсь, если начнут серьёзно пылесосить ликвидность, волны банкротств не избежать, как корпоративных так и домохозяйств. А оно кому то надо?
насколько я понимаю, в вопросе куешек - цугцванг (чем дальше продолжать, тем больше нельзя этого делать)
drevlyanin написав: Правда стиль у большинства очень похожий. По эконому-комфорту "на выселках" вполне современно делают мопы Столица и тот же Кан. Думаю "дали будэ". Кстати, Столица собирается поднять знамя Аркады.
Мопы делают современно, нужно отдать должное - научились. Со всем остальным - печаль.
drevlyanin написав: А точно-точно произойдёт? Ну знаете, как в том меме: "а ты впевненый, що ты впевненый"? Боюсь, если начнут серьёзно пылесосить ликвидность, волны банкротств не избежать, как корпоративных так и домохозяйств. А оно кому то надо?
Решения всегда взвешиваются при сравнении сценариев "что будет, если сделаем" vs "что будет, если НЕ сделаем". Вот и оценивайте - для ФРС на одной чаше пару миллионов частных дефолтов, в основном бездеятельного населения, плюс пару десятков тысяч банкротств не вписавшихся в рынок компаний, на другой чаше гиперинфляция для всех 360 млн американцев и конец эры мирового резервирования доллара со всеми вытекающими последствиями
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 19 гру, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:За 29 лет независимости Украина видела два строительных бума: большую стройку нулевых, остановившуюся из-за кризиса, и нынешний, который длится с 2016 года. Столица строится активнее других городов, как правило здесь же появляются самые обсуждаемые объекты.
Файна явно проплачена в этом рейтинге, где там архитектура? 9-этажные коробки и вырвиглазного цвета нелепленны спортивные площадки. Кстати жильцы, у которых выходят окна на эти площадки - сразу могут вешаться. ПС и сразу видно что это ваяние - дело рук Архиматики.
У вас ненависть ко всему киевскому? Это же низкоэтажное жильё, мало квартир на этаже, двор без авто,зелёная зона есть со взрослыми деревьями. Это 100% ваш запрос.Что ж вам всё не так
На фото вижу 9-этажку (напоминаю, низкоэтажное - это 4-5 эт.), автодорогу, деревьев взрослых не вижу, вижу кучу налепленных спортивных площадок с исскуственным покрытием. Да еще проект ур** архиматики. Так сказать "покращенный" Комфорт-таун.
flyman написав:==== а тепер представим, що ІТ іде на віддалену роботу чуть більше чим наполовину
И? Уже вижу моего арендатора с зп более 3500 уезжающего в Мариуполь
В Турции он сможет себе позволить большеи лучше чем в Киеве, тут даже не обсуждается. Зачем зацикливаться на Мариуполе?
А вот еще цитата из исследования
IT-компаниям роскошные и пафосные офисы в лучших БЦ не нужны по определению – заказчики находятся за границей и бывают в Украине крайне редко, непосредственно компьютерному персоналу офисы в центре не нужны и часто неудобны - удаленное местонахождение клиентов (США. Канада, Западная Европа, Азия) смещает график работы IT-специалистов на 3-9 часов и часть из них постоянно работает в удаленном режиме. Гораздо проще для важных мероприятий разово арендовать оборудованные по последнему слову техники концеренц-залы. Крупнейшие украинские корпорации начали переводить сотрудников из арендуемых помещений в собственную административную недвижимость. Ряд компаний в «перегретых» топовых бизнес-центрах сворачивают свои маловостребованные представительские офисы для рационализации расходной части, часть арендаторов – заняли выжидательную позицию.
И кстати процесс этот долгий, пока закончатся старые контракты итд.