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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59675968596959705971>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:06

  Рыба-сом написав:
  hume написав:Грубо говоря если каждый из последних проектов в центре взять и переместить в условный европейский город, то он впишется. Чего нельзя было сказать 6-8 лет назад

О да, особенно дом на Коперника и Роял Тауэр )))

Думаете дом на коперника в Праге будет выделяться? :D

Имел ввиду что-то такое:
Где-то под Бордо
Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:06

  drevlyanin написав:
  zРадио написав:
Пожалуй, что да - если через год после сворачивания политики количественного смягчения центробанков мира КРЖН не обвалится, то можно будет признавать, что мы ошиблись (точнее что я ошибся - за вас расписываться не могу :D ).

Правда, это событие (сворачивание) - лишь одно из. То, которое точно произойдет:


А точно-точно произойдёт? Ну знаете, как в том меме: "а ты впевненый, що ты впевненый"?
Боюсь, если начнут серьёзно пылесосить ликвидность, волны банкротств не избежать, как корпоративных так и домохозяйств. А оно кому то надо?


насколько я понимаю, в вопросе куешек - цугцванг (чем дальше продолжать, тем больше нельзя этого делать)
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:10

  hume написав:
  flyman написав:====
а тепер представим, що ІТ іде на віддалену роботу чуть більше чим наполовину

И? Уже вижу моего арендатора с зп более 3500 уезжающего в Мариуполь


Не йорничайте, он вполне может поехать пожить в Винницу на 3 месяца, потом во Львов на 3, потом в Карпаты...мало ли интересных мест в Украине
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:12

  hume написав:
  flyman написав:====
а тепер представим, що ІТ іде на віддалену роботу чуть більше чим наполовину

И? Уже вижу моего арендатора с зп более 3500 уезжающего в Мариуполь

зачем же так далеко?
можно в бучанский полуподвал рядом с ШРТ

кстати реально повезло Вам что он не читает этот форум)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:12

  drevlyanin написав: Правда стиль у большинства очень похожий.
По эконому-комфорту "на выселках" вполне современно делают мопы Столица и тот же Кан.
Думаю "дали будэ".
Кстати, Столица собирается поднять знамя Аркады.


Мопы делают современно, нужно отдать должное - научились. Со всем остальным - печаль.

По Столице это предположение, или есть звоночки?
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:15

  drevlyanin написав:
А точно-точно произойдёт? Ну знаете, как в том меме: "а ты впевненый, що ты впевненый"?
Боюсь, если начнут серьёзно пылесосить ликвидность, волны банкротств не избежать, как корпоративных так и домохозяйств. А оно кому то надо?


Решения всегда взвешиваются при сравнении сценариев "что будет, если сделаем" vs "что будет, если НЕ сделаем". Вот и оценивайте - для ФРС на одной чаше пару миллионов частных дефолтов, в основном бездеятельного населения, плюс пару десятков тысяч банкротств не вписавшихся в рынок компаний, на другой чаше гиперинфляция для всех 360 млн американцев и конец эры мирового резервирования доллара со всеми вытекающими последствиями
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 19 гру, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:По Столице это предположение, или есть звоночки?

это практически свершившийся факт если договорятся по ньюансам
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:16

  hume написав:
  BIGor написав:
  hume написав:За 29 лет независимости Украина видела два строительных бума: большую стройку нулевых, остановившуюся из-за кризиса, и нынешний, который длится с 2016 года. Столица строится активнее других городов, как правило здесь же появляются самые обсуждаемые объекты.

https://birdinflight.com/ru/architectur ... kieva.html

Кстати, Файна.
Зображення

Файна явно проплачена в этом рейтинге, где там архитектура? 9-этажные коробки и вырвиглазного цвета нелепленны спортивные площадки. Кстати жильцы, у которых выходят окна на эти площадки - сразу могут вешаться.
ПС и сразу видно что это ваяние - дело рук Архиматики.

У вас ненависть ко всему киевскому?
Это же низкоэтажное жильё, мало квартир на этаже, двор без авто,зелёная зона есть со взрослыми деревьями. Это 100% ваш запрос.Что ж вам всё не так :D

На фото вижу 9-этажку (напоминаю, низкоэтажное - это 4-5 эт.), автодорогу, деревьев взрослых не вижу, вижу кучу налепленных спортивных площадок с исскуственным покрытием. Да еще проект ур** архиматики. Так сказать "покращенный" Комфорт-таун.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:19

  Sidus написав:Не йорничайте, он вполне может поехать пожить в Винницу на 3 месяца, потом во Львов на 3, потом в Карпаты...мало ли интересных мест в Украине

Дело в том, что он и так это делает. Постоянно где-то ездит. Не обязательно возить с собой прицеп со всем непосильно нажитым
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:21

  hume написав:
  flyman написав:====
а тепер представим, що ІТ іде на віддалену роботу чуть більше чим наполовину

И? Уже вижу моего арендатора с зп более 3500 уезжающего в Мариуполь

В Турции он сможет себе позволить большеи лучше чем в Киеве, тут даже не обсуждается.
Зачем зацикливаться на Мариуполе?

А вот еще цитата из исследования
IT-компаниям роскошные и пафосные офисы в лучших БЦ не нужны по определению – заказчики находятся за границей и бывают в Украине крайне редко, непосредственно компьютерному персоналу офисы в центре не нужны и часто неудобны - удаленное местонахождение клиентов (США. Канада, Западная Европа, Азия) смещает график работы IT-специалистов на 3-9 часов
и часть из них постоянно работает в удаленном режиме. Гораздо проще для важных мероприятий разово арендовать оборудованные по последнему слову техники концеренц-залы. Крупнейшие украинские корпорации начали переводить сотрудников из арендуемых помещений в собственную административную недвижимость. Ряд компаний в «перегретых» топовых бизнес-центрах сворачивают свои маловостребованные представительские офисы для рационализации расходной части, часть арендаторов – заняли выжидательную позицию.

И кстати процесс этот долгий, пока закончатся старые контракты итд.
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