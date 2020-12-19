Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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BIGor написав:На фото вижу 9-этажку (напоминаю, низкоэтажное - это 4-5 эт.), автодорогу, деревьев взрослых не вижу, вижу кучу налепленных спортивных площадок с исскуственным покрытием. Да еще проект ур** архиматики. Так сказать "покращенный" Комфорт-таун.
Ну не знаю, пожалуй только правительственный квартал остался, но там дома не новые и тоже прямоуольные. Кстати, а спортивные площадки вам с натуральным покрытием нужны?..
drevlyanin написав: А точно-точно произойдёт? Ну знаете, как в том меме: "а ты впевненый, що ты впевненый"? Боюсь, если начнут серьёзно пылесосить ликвидность, волны банкротств не избежать, как корпоративных так и домохозяйств. А оно кому то надо?
Решения всегда взвешиваются при сравнении сценариев "что будет, если сделаем" vs "что будет, если НЕ сделаем". Вот и оценивайте - для ФРС на одной чаше пару миллионов частных дефолтов, в основном бездеятельного населения, плюс пару десятков тысяч банкротств не вписавшихся в рынок компаний, на другой чаше гиперинфляция для всех 360 млн американцев и конец эры мирового резервирования доллара со всеми вытекающими последствиями
если вопрос действительно только в том, что вы написали, то вопрос сворачивания куешек - это вопрос времени. Навскидку - как думаете - сколько времени есть ? 11 лет или меньше ?
BIGor написав:В Турции он сможет себе позволить большеи лучше чем в Киеве, тут даже не обсуждается. Зачем зацикливаться на Мариуполе?
Вас манит дорадо с йоуртом от Акурта? Если оставаться где-то больше какого-то времени, то нужно окунаться в окружающую атмосферу, не многие это готовы делать, это уже не туризм. Поэтому путешествие это одно, а эмиграция совсем другое. Кстати, смотрю иногда на ютубе передачку "Экспаты", порадовали выпуски иностранцев проживающих в Киеве на пмж. Очень интересно они сравнивают необходимую для полноценной жизни сумму в Киеве и разных США/Европах, обычно это х 3
drevlyanin написав: А точно-точно произойдёт? Ну знаете, как в том меме: "а ты впевненый, що ты впевненый"? Боюсь, если начнут серьёзно пылесосить ликвидность, волны банкротств не избежать, как корпоративных так и домохозяйств. А оно кому то надо?
Решения всегда взвешиваются при сравнении сценариев "что будет, если сделаем" vs "что будет, если НЕ сделаем". Вот и оценивайте - для ФРС на одной чаше пару миллионов частных дефолтов, в основном бездеятельного населения, плюс пару десятков тысяч банкротств не вписавшихся в рынок компаний, на другой чаше гиперинфляция для всех 360 млн американцев и конец эры мирового резервирования доллара со всеми вытекающими последствиями
если вопрос действительно только в том, что вы написали, то вопрос сворачивания куешек - это вопрос времени. Навскидку - как думаете - сколько времени есть ? 11 лет или меньше ?
Троллите зрадио? В прошлый раз пытались начать сворачивание. Что в Европе, что в Штатах. Не свернулось.
BIGor написав:На фото вижу 9-этажку (напоминаю, низкоэтажное - это 4-5 эт.), автодорогу, деревьев взрослых не вижу, вижу кучу налепленных спортивных площадок с исскуственным покрытием. Да еще проект ур** архиматики. Так сказать "покращенный" Комфорт-таун.
Ну не знаю, пожалуй только правительственный квартал остался, но там дома не новые и тоже прямоуольные. Кстати, а спортивные площадки вам с натуральным покрытием нужны?..
Они прекрасны. С Причалом №8 попка к попке стоять будут Район вырисовывается - эталонное гвно. Я бы уже там продавал что-то и бежал. Мы идём 100% путём москвы/питера. Только с поправкой, что в центре ещё проскакивают недопроекты. Цена в районе пох вряд ли будет кода-то двигаться вверх даже при благоприятной экономической ситуации
Востаннє редагувалось hume в Суб 19 гру, 2020 23:15, всього редагувалось 3 разів.
Vlad442 написав:В офисах же не работают на маленьких ноутбуках?
Размер ноутбука не имеет значения. Беспроводная полноразмерная клавитатура и мышь, подключенные 1-2 монитора 24-27" - типовый набор и для офиса и для дома для комфортной работы
Если бы вы полностью прочитали/процитировали пост, вы бы увидели, что я говорю то же самое. Если постоянно большая часть работы будет на удаленке, то дома нужно изолированное место, где будет стоять монитор, клавиатура и мышь, а не ютиться с ноутбуком на кухне или сидеть в общей спальне.