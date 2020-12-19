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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5968596959705971>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:23

  BIGor написав:На фото вижу 9-этажку (напоминаю, низкоэтажное - это 4-5 эт.), автодорогу, деревьев взрослых не вижу, вижу кучу налепленных спортивных площадок с исскуственным покрытием. Да еще проект ур** архиматики. Так сказать "покращенный" Комфорт-таун.

Ну не знаю, пожалуй только правительственный квартал остался, но там дома не новые и тоже прямоуольные. Кстати, а спортивные площадки вам с натуральным покрытием нужны?..
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:26

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:
А точно-точно произойдёт? Ну знаете, как в том меме: "а ты впевненый, що ты впевненый"?
Боюсь, если начнут серьёзно пылесосить ликвидность, волны банкротств не избежать, как корпоративных так и домохозяйств. А оно кому то надо?


Решения всегда взвешиваются при сравнении сценариев "что будет, если сделаем" vs "что будет, если НЕ сделаем". Вот и оценивайте - для ФРС на одной чаше пару миллионов частных дефолтов, в основном бездеятельного населения, плюс пару десятков тысяч банкротств не вписавшихся в рынок компаний, на другой чаше гиперинфляция для всех 360 млн американцев и конец эры мирового резервирования доллара со всеми вытекающими последствиями


если вопрос действительно только в том, что вы написали, то вопрос сворачивания куешек - это вопрос времени. Навскидку - как думаете - сколько времени есть ? 11 лет или меньше ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:31

  BIGor написав:В Турции он сможет себе позволить большеи лучше чем в Киеве, тут даже не обсуждается.
Зачем зацикливаться на Мариуполе?


Вас манит дорадо с йоуртом от Акурта? Если оставаться где-то больше какого-то времени, то нужно окунаться в окружающую атмосферу, не многие это готовы делать, это уже не туризм. Поэтому путешествие это одно, а эмиграция совсем другое. Кстати, смотрю иногда на ютубе передачку "Экспаты", порадовали выпуски иностранцев проживающих в Киеве на пмж. Очень интересно они сравнивают необходимую для полноценной жизни сумму в Киеве и разных США/Европах, обычно это х 3

Интересная передача, рэкомендую скрасить досуг
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Думаете дом на коперника в Праге будет выделяться?

Если среди реконструированных панелек где-то на Ходове - то может и не сильно ))))
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:40

  baraka написав:если вопрос действительно только в том, что вы написали, то вопрос сворачивания куешек - это вопрос времени. Навскидку - как думаете - сколько времени есть ? 11 лет или меньше ? :)


Если финансовые рынки не обвалятся в первые 2 квартала 2021-го, то начнут сворачивать с 3-го

PS: юмор оценил :lol:

PPS: Fed Fund Rate трогать вряд ли будут, "просто" сильно сократят выкуп казначейских долгов
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:41

  baraka написав:
  zРадио написав:
  drevlyanin написав:
А точно-точно произойдёт? Ну знаете, как в том меме: "а ты впевненый, що ты впевненый"?
Боюсь, если начнут серьёзно пылесосить ликвидность, волны банкротств не избежать, как корпоративных так и домохозяйств. А оно кому то надо?


Решения всегда взвешиваются при сравнении сценариев "что будет, если сделаем" vs "что будет, если НЕ сделаем". Вот и оценивайте - для ФРС на одной чаше пару миллионов частных дефолтов, в основном бездеятельного населения, плюс пару десятков тысяч банкротств не вписавшихся в рынок компаний, на другой чаше гиперинфляция для всех 360 млн американцев и конец эры мирового резервирования доллара со всеми вытекающими последствиями


если вопрос действительно только в том, что вы написали, то вопрос сворачивания куешек - это вопрос времени. Навскидку - как думаете - сколько времени есть ? 11 лет или меньше ? :)

Троллите зрадио?
В прошлый раз пытались начать сворачивание. Что в Европе, что в Штатах. Не свернулось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:44

  hume написав:
  BIGor написав:На фото вижу 9-этажку (напоминаю, низкоэтажное - это 4-5 эт.), автодорогу, деревьев взрослых не вижу, вижу кучу налепленных спортивных площадок с исскуственным покрытием. Да еще проект ур** архиматики. Так сказать "покращенный" Комфорт-таун.

Ну не знаю, пожалуй только правительственный квартал остался, но там дома не новые и тоже прямоуольные. Кстати, а спортивные площадки вам с натуральным покрытием нужны?..

Ага, газон с Олимпийского.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:59

R

  BIGor написав:В Турции он сможет себе позволить большеи лучше чем в Киеве, тут даже не обсуждается.
а Ви в Туреччині - хоч раз були? Жили в ній кілька тижнів, їздили по її периферії? Чи Ви щиро вірите писанині ріелтора Акурта (цілої групи ріелторів, які працюють під цим ніком)?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:01

Возвращааясь к промке возле Дарницкого моста.

Зображення
Зображення
Они прекрасны. С Причалом №8 попка к попке стоять будут
Район вырисовывается - эталонное гвно. :mrgreen:
Я бы уже там продавал что-то и бежал. Мы идём 100% путём москвы/питера. Только с поправкой, что в центре ещё проскакивают недопроекты. Цена в районе пох вряд ли будет кода-то двигаться вверх даже при благоприятной экономической ситуации
Востаннє редагувалось hume в Суб 19 гру, 2020 23:15, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:02

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:В офисах же не работают на маленьких ноутбуках?

Размер ноутбука не имеет значения. Беспроводная полноразмерная клавитатура и мышь, подключенные 1-2 монитора 24-27" - типовый набор и для офиса и для дома для комфортной работы

Если бы вы полностью прочитали/процитировали пост, вы бы увидели, что я говорю то же самое. Если постоянно большая часть работы будет на удаленке, то дома нужно изолированное место, где будет стоять монитор, клавиатура и мышь, а не ютиться с ноутбуком на кухне или сидеть в общей спальне.
Vlad442
 
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