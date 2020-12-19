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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5968596959705971

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:04

  remark написав:Вероятно, что Столица поднимет ценники на всякие варшавские и им подобное, но не лягут как аркада.


Она и так это регулярно делает. И в чужую стройку не полезет из чистого альтруизма, не видя потенциальной прибыли.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:09

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:
  Vlad442 написав:В офисах же не работают на маленьких ноутбуках?

Размер ноутбука не имеет значения. Беспроводная полноразмерная клавитатура и мышь, подключенные 1-2 монитора 24-27" - типовый набор и для офиса и для дома для комфортной работы

Если бы вы полностью прочитали/процитировали пост, вы бы увидели, что я говорю то же самое. Если постоянно большая часть работы будет на удаленке, то дома нужно изолированное место, где будет стоять монитор, клавиатура и мышь, а не ютиться с ноутбуком на кухне или сидеть в общей спальне.

Жена гонит из спальни работяжку - не может спать при свете. Слава Богу купил в начале пандемии модный стул - гружу все на него и еду в кухню. Поэтому для труженников ненормированного рабочего дня с хотя бы одним ребенком - 2-бедрум с отдельной кухней-гостиной из э маст.
И то, я бы не сказал, что это оптимальный вариант. Отдельный кабинет теперь просто очень нужен.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:14

del
Востаннє редагувалось baraka в Суб 19 гру, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:14

  remark написав:
  drevlyanin написав:Кстати, Столица собирается поднять знамя Аркады.

Какие есть аргументы по этой реплике?

Под видео на Ютюбе краткое содержание.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:19

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:
А точно-точно произойдёт? Ну знаете, как в том меме: "а ты впевненый, що ты впевненый"?
Боюсь, если начнут серьёзно пылесосить ликвидность, волны банкротств не избежать, как корпоративных так и домохозяйств. А оно кому то надо?


Решения всегда взвешиваются при сравнении сценариев "что будет, если сделаем" vs "что будет, если НЕ сделаем". Вот и оценивайте - для ФРС на одной чаше пару миллионов частных дефолтов, в основном бездеятельного населения, плюс пару десятков тысяч банкротств не вписавшихся в рынок компаний, на другой чаше гиперинфляция для всех 360 млн американцев и конец эры мирового резервирования доллара со всеми вытекающими последствиями

Объясни мне, далеко не шишке в компании с миллиардами оборотами и категорически не экономисту, шо такое "пылесосить ликвидность" и шо там за гадость на первой чаше весов для пары миллионов бездеятельных граждан непоеятно где готовит ФРС?
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:21

  zРадио написав:
Решения всегда взвешиваются при сравнении сценариев "что будет, если сделаем" vs "что будет, если НЕ сделаем". Вот и оценивайте - для ФРС на одной чаше пару миллионов частных дефолтов, в основном бездеятельного населения, плюс пару десятков тысяч банкротств не вписавшихся в рынок компаний, на другой чаше гиперинфляция для всех 360 млн американцев и конец эры мирового резервирования доллара со всеми вытекающими последствиями


Ну что ж вы так грубо, прям как в той песне: " а потом предложат или-или". Не допускаете, что может быть заготовлен и третий вариант. Да и четвёртый то же. Мы со своей колокольни не можем видеть всей картины происходящих событий и какие переговоры идут. Появления Рейгономики, в своё время, в широких кругах никто не ожидал.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:25

  hume написав:
  fasser написав:
  hume написав: Кстати мопы БФ и НП недалеко ушли от Яр Града

Ну мопы БФ по памяти все-таки на голову выше тех, что были на фотках ЯГ.

ДА, согласен. Но они намноо ближе к ЯГ, чем к ЦП2.


Официально заявляю что моп в ЦП первой очереди намного круче и лучше чем моп в ЦП второй очереди. В Бульваре Фонтанов - зависит от дома, но в целом как для такого комплекса мопы ОЧЕНЬ скромные, а в некоторых домах вообще какой то эконом блин. Но то что я увидел на фото ЯГ меня просто повергло в шок....как блд, кааааааааккк можно было сделать такое??? :|
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