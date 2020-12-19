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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 гру, 2020 23:04
remark написав:
Вероятно, что Столица поднимет ценники на всякие варшавские и им подобное, но не лягут как аркада.
Она и так это регулярно делает. И в чужую стройку не полезет из чистого альтруизма, не видя потенциальной прибыли.
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drevlyanin
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:09
Vlad442 написав: Faceless написав: Vlad442 написав:
В офисах же не работают на маленьких ноутбуках?
Размер ноутбука не имеет значения. Беспроводная полноразмерная клавитатура и мышь, подключенные 1-2 монитора 24-27" - типовый набор и для офиса и для дома для комфортной работы
Если бы вы полностью прочитали/процитировали пост, вы бы увидели, что я говорю то же самое. Если постоянно большая часть работы будет на удаленке, то дома нужно изолированное место, где будет стоять монитор, клавиатура и мышь, а не ютиться с ноутбуком на кухне или сидеть в общей спальне.
Жена гонит из спальни работяжку - не может спать при свете. Слава Богу купил в начале пандемии модный стул - гружу все на него и еду в кухню. Поэтому для труженников ненормированного рабочего дня с хотя бы одним ребенком - 2-бедрум с отдельной кухней-гостиной из э маст.
И то, я бы не сказал, что это оптимальный вариант. Отдельный кабинет теперь просто очень нужен.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:14
del
Востаннє редагувалось baraka
в Суб 19 гру, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:14
remark написав: drevlyanin написав:
Кстати, Столица собирается поднять знамя Аркады.
Какие есть аргументы по этой реплике?
Под видео на Ютюбе краткое содержание.
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Vlad442
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:19
zРадио написав: drevlyanin написав:
А точно-точно произойдёт? Ну знаете, как в том меме: "а ты впевненый, що ты впевненый"?
Боюсь, если начнут серьёзно пылесосить ликвидность, волны банкротств не избежать, как корпоративных так и домохозяйств. А оно кому то надо?
Решения всегда взвешиваются при сравнении сценариев "что будет, если сделаем" vs "что будет, если НЕ сделаем". Вот и оценивайте - для ФРС на одной чаше пару миллионов частных дефолтов, в основном бездеятельного населения, плюс пару десятков тысяч банкротств не вписавшихся в рынок компаний, на другой чаше гиперинфляция для всех 360 млн американцев и конец эры мирового резервирования доллара со всеми вытекающими последствиями
Объясни мне, далеко не шишке в компании с миллиардами оборотами и категорически не экономисту, шо такое "пылесосить ликвидность" и шо там за гадость на первой чаше весов для пары миллионов бездеятельных граждан непоеятно где готовит ФРС?
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барабашов
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:21
zРадио написав:
Решения всегда взвешиваются при сравнении сценариев "что будет, если сделаем" vs "что будет, если НЕ сделаем". Вот и оценивайте - для ФРС на одной чаше пару миллионов частных дефолтов, в основном бездеятельного населения, плюс пару десятков тысяч банкротств не вписавшихся в рынок компаний, на другой чаше гиперинфляция для всех 360 млн американцев и конец эры мирового резервирования доллара со всеми вытекающими последствиями
Ну что ж вы так грубо, прям как в той песне: " а потом предложат или-или". Не допускаете, что может быть заготовлен и третий вариант. Да и четвёртый то же. Мы со своей колокольни не можем видеть всей картины происходящих событий и какие переговоры идут. Появления Рейгономики, в своё время, в широких кругах никто не ожидал.
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drevlyanin
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:25
hume написав: fasser написав: hume написав:
Кстати мопы БФ и НП недалеко ушли от Яр Града
Ну мопы БФ по памяти все-таки на голову выше тех, что были на фотках ЯГ.
ДА, согласен. Но они намноо ближе к ЯГ, чем к ЦП2.
Официально заявляю что моп в ЦП первой очереди намного круче и лучше чем моп в ЦП второй очереди. В Бульваре Фонтанов - зависит от дома, но в целом как для такого комплекса мопы ОЧЕНЬ скромные, а в некоторых домах вообще какой то эконом блин. Но то что я увидел на фото ЯГ которые тут выкладывали- меня просто повергло в шок....как блд, кааааааааккк можно было сделать такое???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:28
hume написав:
По Столице это предположение, или есть звоночки?
На предыдущей странице уже давал цитату, а слухи курсируют уже давненько.
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drevlyanin
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:30
drevlyanin написав: remark написав:
Вероятно, что Столица поднимет ценники на всякие варшавские и им подобное, но не лягут как аркада.
Она и так это регулярно делает. И в чужую стройку не полезет из чистого альтруизма, не видя потенциальной прибыли.
Почитал группу.
Полное содействие властей, участок под ПнО, где будет комплекс с другим названием, уплотнение застройки, возможно кредит под низкий процент.
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Vlad442
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:38
Жека79 написав:
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Официально заявляю что моп в ЦП первой очереди намного круче и лучше чем моп в ЦП второй очереди. В |
Да ладно, во второй сделали помпезный, а в первой вроде обычный. Хотя на вкус и цвет.
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hume
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