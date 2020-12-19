Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Возвращааясь к промке возле Дарницкого моста.
Они прекрасны. С Причалом №8 попка к попке стоять будут Район вырисовывается - эталонное гвно. Я бы уже там продавал что-то и бежал. Мы идём 100% путём москвы/питера. Только с поправкой, что в центре ещё проскакивают недопроекты. Цена в районе пох вряд ли будет кода-то двигаться вверх даже при благоприятной экономической ситуации
Клёвая картинка! Имеются видовые квартиры с террасами, вид на прекрасный памятник индустриальной эпохи-дымящуюся трубу! А я уж грешным делом подумал, что Академ-Квартал будет последним в своём роде.
Когда-то кто-то спрашивал, что если отключить батареи, то все равно будут доначислять до 50% от средних показателей. Читаем https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18#Text VI. Вимоги щодо мінімального споживання теплової енергії в опалюваному приміщенні
Мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії (qопmin) дорівнює 50 % від середнього питомого споживання теплової енергії на опалення (qопmin), тобто qопmin = 0,5 x qоп.
Жека79 написав:Официально заявляю что моп в ЦП первой очереди намного круче и лучше чем моп в ЦП второй очереди. В Бульваре Фонтанов - зависит от дома, но в целом как для такого комплекса мопы ОЧЕНЬ скромные, а в некоторых домах вообще какой то эконом блин. Но то что я увидел на фото ЯГ которые тут выкладывали- меня просто повергло в шок....как блд, кааааааааккк можно было сделать такое???
Когда львиная доля квартир продана, и большая часть денех получена наликом - так жаль их тратить на какие-то мопы-шмопы. Тем более что им там не жить. И так сойдет.