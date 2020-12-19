Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Возвращааясь к промке возле Дарницкого моста.
Они прекрасны. С Причалом №8 попка к попке стоять будут Район вырисовывается - эталонное гвно. Я бы уже там продавал что-то и бежал. Мы идём 100% путём москвы/питера. Только с поправкой, что в центре ещё проскакивают недопроекты. Цена в районе пох вряд ли будет кода-то двигаться вверх даже при благоприятной экономической ситуации
Клёвая картинка! Имеются видовые квартиры с террасами, вид на прекрасный памятник индустриальной эпохи-дымящуюся трубу! А я уж грешным делом подумал, что Академ-Квартал будет последним в своём роде.
Когда-то кто-то спрашивал, что если отключить батареи, то все равно будут доначислять до 50% от средних показателей. Читаем https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18#Text VI. Вимоги щодо мінімального споживання теплової енергії в опалюваному приміщенні
Мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії (qопmin) дорівнює 50 % від середнього питомого споживання теплової енергії на опалення (qопmin), тобто qопmin = 0,5 x qоп.
Жека79 написав:Официально заявляю что моп в ЦП первой очереди намного круче и лучше чем моп в ЦП второй очереди. В Бульваре Фонтанов - зависит от дома, но в целом как для такого комплекса мопы ОЧЕНЬ скромные, а в некоторых домах вообще какой то эконом блин. Но то что я увидел на фото ЯГ которые тут выкладывали- меня просто повергло в шок....как блд, кааааааааккк можно было сделать такое???
Когда львиная доля квартир продана, и большая часть денех получена наликом - так жаль их тратить на какие-то мопы-шмопы. Тем более что им там не жить. И так сойдет.
BIGor написав:На фото вижу 9-этажку (напоминаю, низкоэтажное - это 4-5 эт.), автодорогу, деревьев взрослых не вижу, вижу кучу налепленных спортивных площадок с исскуственным покрытием. Да еще проект ур** архиматики. Так сказать "покращенный" Комфорт-таун.
Ну не знаю, пожалуй только правительственный квартал остался, но там дома не новые и тоже прямоуольные. Кстати, а спортивные площадки вам с натуральным покрытием нужны?..
Я так понимаю у Вас или Никонов или ничего? Я для себя определил какие должны быть стандарты жилья. Причем здесь правительственный квартал? Люди должны хотя бы немного мыслить перед покупкой овна. Это же не за хлебом сходить, а потратить минимум 100 куе.
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 20 гру, 2020 08:38, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:В Турции он сможет себе позволить большеи лучше чем в Киеве, тут даже не обсуждается. Зачем зацикливаться на Мариуполе?
Вас манит дорадо с йоуртом от Акурта? Если оставаться где-то больше какого-то времени, то нужно окунаться в окружающую атмосферу, не многие это готовы делать, это уже не туризм. Поэтому путешествие это одно, а эмиграция совсем другое. Кстати, смотрю иногда на ютубе передачку "Экспаты", порадовали выпуски иностранцев проживающих в Киеве на пмж. Очень интересно они сравнивают необходимую для полноценной жизни сумму в Киеве и разных США/Европах, обычно это х 3
Интересная передача, рэкомендую скрасить досуг
Обычно люди голосуют в пользу той же Европы. У меня в последные годы несколько человек знакомых уже покинули Киев в пользу Европы, и специальности - не сварщики и собиратели клубник. А относительно стоимости жизни - Киев уже давно догнал Европу, если не считать услуг продажных женщин и дешевого алкоголя\cигарет. Или это основные преимущества жизни в Сомалиленде?
BIGor написав:В Турции он сможет себе позволить большеи лучше чем в Киеве, тут даже не обсуждается. Зачем зацикливаться на Мариуполе?
Вас манит дорадо с йоуртом от Акурта? Если оставаться где-то больше какого-то времени, то нужно окунаться в окружающую атмосферу, не многие это готовы делать, это уже не туризм. Поэтому путешествие это одно, а эмиграция совсем другое. Кстати, смотрю иногда на ютубе передачку "Экспаты", порадовали выпуски иностранцев проживающих в Киеве на пмж. Очень интересно они сравнивают необходимую для полноценной жизни сумму в Киеве и разных США/Европах, обычно это х 3
Интересная передача, рэкомендую скрасить досуг
Обычно люди голосуют в пользу той же Европы. У меня в последные годы несколько человек знакомых уже покинули Киев в пользу Европы, и специальности - не сварщики и собиратели клубник. А относительно стоимости жизни - Киев уже давно догнал Европу, если не считать услуг продажных женщин и дешевого алкоголя\cигарет. Или это основные преимущества жизни в Сомалиленде?
В Туреччину - ніхто ж не поїхав на заробітки? Тому що пересічному робити там нічого. Навіть кваліфікованим спеціалістам - також нічого. Плюс мовний бар'єр.
Меньше читайте рекламні дописи ріелторської обліківки Акурт!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
hume написав:Возвращааясь к промке возле Дарницкого моста.
Они прекрасны. С Причалом №8 попка к попке стоять будут Район вырисовывается - эталонное гвно. Я бы уже там продавал что-то и бежал. Мы идём 100% путём москвы/питера. Только с поправкой, что в центре ещё проскакивают недопроекты. Цена в районе пох вряд ли будет кода-то двигаться вверх даже при благоприятной экономической ситуации
в Москві перезатарювання термітниками, в Пітері, думаю теж, так там хоть метро розвивається.
Vlad442 написав:В офисах же не работают на маленьких ноутбуках?
Размер ноутбука не имеет значения. Беспроводная полноразмерная клавитатура и мышь, подключенные 1-2 монитора 24-27" - типовый набор и для офиса и для дома для комфортной работы
Если бы вы полностью прочитали/процитировали пост, вы бы увидели, что я говорю то же самое. Если постоянно большая часть работы будет на удаленке, то дома нужно изолированное место, где будет стоять монитор, клавиатура и мышь, а не ютиться с ноутбуком на кухне или сидеть в общей спальне.
і? в чому проблема вернутися в рідний Пирятин і зняти стільки кімнат, скільки тре з окремим кабінетом кожному.
hume написав:Кстати, смотрю иногда на ютубе передачку "Экспаты", порадовали выпуски иностранцев проживающих в Киеве на пмж. Очень интересно они сравнивают необходимую для полноценной жизни сумму в Киеве и разных США/Европах, обычно это х 3
Там в однои из выпусков Экспатов про Киев рассказывает Solomon Amar, CEO АLLSTARS-IT. Так он тоже себе в Тетрисе квартирой обзавелся.