RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5970597159725973

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 09:37

  airmax78 написав:Когда львиная доля квартир продана, и большая часть денех получена наликом - так жаль их тратить на какие-то мопы-шмопы. Тем более что им там не жить. И так сойдет.

Летом встретил одного киевского девелопера средней руки...в селе Зазимье под Киевом.
Живет он там.
UA
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 19.07.08
Подякував: 759 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 09:44

  Vlad442 написав:Под видео на Ютюбе краткое содержание.

Хороший Happy End у инвештырей появились улыбки на лицах и они счастливы.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 03.12.14
Подякував: 742 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 09:56

  zРадио написав:
  baraka написав:если вопрос действительно только в том, что вы написали, то вопрос сворачивания куешек - это вопрос времени. Навскидку - как думаете - сколько времени есть ? 11 лет или меньше ? :)


Если финансовые рынки не обвалятся в первые 2 квартала 2021-го, то начнут сворачивать с 3-го

PS: юмор оценил :lol:

PPS: Fed Fund Rate трогать вряд ли будут, "просто" сильно сократят выкуп казначейских долгов

Ось чувачок дуже простою мовою пояснює, що може відбутись :) але треба розуміти агліцьку)))
https://www.youtube.com/watch?v=T8tJlVCHDx8

зі. І ще один відос https://www.youtube.com/watch?v=nWFW8hZ6DFU
What Fed vice chair JUST Said on Double-Dip Recession

Рекомендую коменти нижче прочитати. Дуже цікаво, як себе американці відчувають під час кризи.
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 20 гру, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 2663
З нами з: 03.02.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:12

  flyman написав:
  hume написав:Возвращааясь к промке возле Дарницкого моста.

Зображення
Зображення
Они прекрасны. С Причалом №8 попка к попке стоять будут
Район вырисовывается - эталонное гвно. :mrgreen:
Я бы уже там продавал что-то и бежал. Мы идём 100% путём москвы/питера. Только с поправкой, что в центре ещё проскакивают недопроекты. Цена в районе пох вряд ли будет кода-то двигаться вверх даже при благоприятной экономической ситуации

в Москві перезатарювання термітниками, в Пітері, думаю теж, так там хоть метро розвивається.

Совкошлак имеет ограниченный ресурс эксплуатации. В таком новом жить нельзя.
Что делать?
UA
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 19.07.08
Подякував: 759 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:17

  UA написав:
  flyman написав:
  hume написав:Возвращааясь к промке возле Дарницкого моста.

Зображення
Зображення
Они прекрасны. С Причалом №8 попка к попке стоять будут
Район вырисовывается - эталонное гвно. :mrgreen:
Я бы уже там продавал что-то и бежал. Мы идём 100% путём москвы/питера. Только с поправкой, что в центре ещё проскакивают недопроекты. Цена в районе пох вряд ли будет кода-то двигаться вверх даже при благоприятной экономической ситуации

в Москві перезатарювання термітниками, в Пітері, думаю теж, так там хоть метро розвивається.

Совкошлак имеет ограниченный ресурс эксплуатации. В таком новом жить нельзя.
Что делать?

Cдавать экспатам, плиточникам, таксистам и массажистам задорого - а на кешфлоу жить в загородном доме в теплом климате.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4277
З нами з: 19.09.10
Подякував: 721 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:26

  BIGor написав:Cдавать экспатам, плиточникам, таксистам и массажистам задорого - а на кешфлоу жить в загородном доме в теплом климате.

А администрировать как?
Лендлордизм это тоже работа. Просто специфическая.

По таксистам. Менял машину. Покатался на такси.
Там 50% контингента мягко говоря не совсем вменяемые.
UA
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 19.07.08
Подякував: 759 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:42

  BIGor написав:Я так понимаю у Вас или Никонов или ничего? Я для себя определил какие должны быть стандарты жилья. Причем здесь правительственный квартал? Люди должны хотя бы немного мыслить перед покупкой овна. Это же не за хлебом сходить, а потратить минимум 100 куе.
у вас есть запрос, а проекты Никонова под этот запрос подходят больше всего, есть ещё жк рыбальский и липинка. Пятиэтажный самострой на земле под индивидуальное строительство полагаю не ваше, Древлянин такой вид жилья описал очень хорошо.

Как видим выбор невелик.
hume
 
Повідомлень: 7008
З нами з: 27.12.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:48

  UA написав:
  BIGor написав:Cдавать экспатам, плиточникам, таксистам и массажистам задорого - а на кешфлоу жить в загородном доме в теплом климате.

А администрировать как?
Лендлордизм это тоже работа. Просто специфическая.

По таксистам. Менял машину. Покатался на такси.
Там 50% контингента мягко говоря не совсем вменяемые.

Вот тут хорошо описано что 2/3 лендлордов живут не в Киеве а многие даже не в Украине, смотреть с 15 минуты. Наш предводитель Трибека был/а прав/а. Кстати тут на форуме лендлорды постоянно акцентируют внимание, что жить нужно только в Киеве. Вот такая политика двойных стандартов.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4277
З нами з: 19.09.10
Подякував: 721 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:05

  UA написав:
  BIGor написав:Cдавать экспатам, плиточникам, таксистам и массажистам задорого - а на кешфлоу жить в загородном доме в теплом климате.

А администрировать как?
Лендлордизм это тоже работа. Просто специфическая.

По таксистам. Менял машину. Покатался на такси.
Там 50% контингента мягко говоря не совсем вменяемые.

Таксисти на 50% - є класичним криміналом. Люди без освіти, без спеціальності. Щось десь вкрасти, когось наїпати.
Ви того не знали???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21740
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1254 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:24

  Frant написав:
  UA написав:А администрировать как?
Лендлордизм это тоже работа. Просто специфическая.

По таксистам. Менял машину. Покатался на такси.
Там 50% контингента мягко говоря не совсем вменяемые.

Таксисти на 50% - є класичним криміналом. Люди без освіти, без спеціальності. Щось десь вкрасти, когось наїпати.
Ви того не знали???

Сейчас там полно людей с ВО просто временно... (уже лет десять) работающих в такси.
UA
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 19.07.08
Подякував: 759 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5970597159725973
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1964, 1965, 1966
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19657 3313860
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 23:31
antonivs3
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232366
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20454
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3604)
20.12.2020 11:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.