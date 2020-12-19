Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Под видео на Ютюбе краткое содержание.
Хороший Happy End у инвештырей появились улыбки на лицах и они счастливы.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
hume написав:Возвращааясь к промке возле Дарницкого моста.
Они прекрасны. С Причалом №8 попка к попке стоять будут Район вырисовывается - эталонное гвно. Я бы уже там продавал что-то и бежал. Мы идём 100% путём москвы/питера. Только с поправкой, что в центре ещё проскакивают недопроекты. Цена в районе пох вряд ли будет кода-то двигаться вверх даже при благоприятной экономической ситуации
в Москві перезатарювання термітниками, в Пітері, думаю теж, так там хоть метро розвивається.
Совкошлак имеет ограниченный ресурс эксплуатации. В таком новом жить нельзя. Что делать?
hume написав:Возвращааясь к промке возле Дарницкого моста.
Они прекрасны. С Причалом №8 попка к попке стоять будут Район вырисовывается - эталонное гвно. Я бы уже там продавал что-то и бежал. Мы идём 100% путём москвы/питера. Только с поправкой, что в центре ещё проскакивают недопроекты. Цена в районе пох вряд ли будет кода-то двигаться вверх даже при благоприятной экономической ситуации
в Москві перезатарювання термітниками, в Пітері, думаю теж, так там хоть метро розвивається.
Совкошлак имеет ограниченный ресурс эксплуатации. В таком новом жить нельзя. Что делать?
Cдавать экспатам, плиточникам, таксистам и массажистам задорого - а на кешфлоу жить в загородном доме в теплом климате.
BIGor написав:Я так понимаю у Вас или Никонов или ничего? Я для себя определил какие должны быть стандарты жилья. Причем здесь правительственный квартал? Люди должны хотя бы немного мыслить перед покупкой овна. Это же не за хлебом сходить, а потратить минимум 100 куе.
у вас есть запрос, а проекты Никонова под этот запрос подходят больше всего, есть ещё жк рыбальский и липинка. Пятиэтажный самострой на земле под индивидуальное строительство полагаю не ваше, Древлянин такой вид жилья описал очень хорошо.
BIGor написав:Cдавать экспатам, плиточникам, таксистам и массажистам задорого - а на кешфлоу жить в загородном доме в теплом климате.
А администрировать как? Лендлордизм это тоже работа. Просто специфическая.
По таксистам. Менял машину. Покатался на такси. Там 50% контингента мягко говоря не совсем вменяемые.
Вот тут хорошо описано что 2/3 лендлордов живут не в Киеве а многие даже не в Украине, смотреть с 15 минуты. Наш предводитель Трибека был/а прав/а. Кстати тут на форуме лендлорды постоянно акцентируют внимание, что жить нужно только в Киеве. Вот такая политика двойных стандартов.