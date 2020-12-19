Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Я так понимаю у Вас или Никонов или ничего? Я для себя определил какие должны быть стандарты жилья. Причем здесь правительственный квартал? Люди должны хотя бы немного мыслить перед покупкой овна. Это же не за хлебом сходить, а потратить минимум 100 куе.
у вас есть запрос, а проекты Никонова под этот запрос подходят больше всего, есть ещё жк рыбальский и липинка. Пятиэтажный самострой на земле под индивидуальное строительство полагаю не ваше, Древлянин такой вид жилья описал очень хорошо.
BIGor написав:Cдавать экспатам, плиточникам, таксистам и массажистам задорого - а на кешфлоу жить в загородном доме в теплом климате.
А администрировать как? Лендлордизм это тоже работа. Просто специфическая.
По таксистам. Менял машину. Покатался на такси. Там 50% контингента мягко говоря не совсем вменяемые.
Вот тут хорошо описано что 2/3 лендлордов живут не в Киеве а многие даже не в Украине, смотреть с 15 минуты. Наш предводитель Трибека был/а прав/а. Кстати тут на форуме лендлорды постоянно акцентируют внимание, что жить нужно только в Киеве. Вот такая политика двойных стандартов.
flyman написав:==== а тепер представим, що ІТ іде на віддалену роботу чуть більше чим наполовину
И? Уже вижу моего арендатора с зп более 3500 уезжающего в Мариуполь
Не йорничайте, он вполне может поехать пожить в Винницу на 3 месяца, потом во Львов на 3, потом в Карпаты...мало ли интересных мест в Украине
Каждый переезд, как полпожара. Ото заняться нечем, кре как вечно жить на чемоданах. Съездить же на недельку-другую куда либо, не в отпуск, а просто сменить обстановку (многие так делают) - для этого не нужно съезжать из основного жилья.
Vlad442 написав:В офисах же не работают на маленьких ноутбуках?
Размер ноутбука не имеет значения. Беспроводная полноразмерная клавитатура и мышь, подключенные 1-2 монитора 24-27" - типовый набор и для офиса и для дома для комфортной работы
Если бы вы полностью прочитали/процитировали пост, вы бы увидели, что я говорю то же самое. Если постоянно большая часть работы будет на удаленке, то дома нужно изолированное место, где будет стоять монитор, клавиатура и мышь, а не ютиться с ноутбуком на кухне или сидеть в общей спальне.
Так я и не спорю. Если не отдельный кабинет, то хотя бы часть комнаты. В частности, потому семейным людям часто удобнее ездить в офис, чем сидеть на удаленке - пока половину времени проводишь в просторном офисе, не замечаешь, как же тесно в однушке/двушке. А тем более, если на удаленке требуются видеоконференции и надо обеспечить приличный фон и отсутствие посторонних
BIGor написав:На фото вижу 9-этажку (напоминаю, низкоэтажное - это 4-5 эт.), автодорогу, деревьев взрослых не вижу, вижу кучу налепленных спортивных площадок с исскуственным покрытием. Да еще проект ур** архиматики. Так сказать "покращенный" Комфорт-таун.
Ну не знаю, пожалуй только правительственный квартал остался, но там дома не новые и тоже прямоуольные. Кстати, а спортивные площадки вам с натуральным покрытием нужны?..
Я так понимаю у Вас или Никонов или ничего? Я для себя определил какие должны быть стандарты жилья. Причем здесь правительственный квартал? Люди должны хотя бы немного мыслить перед покупкой овна. Это же не за хлебом сходить, а потратить минимум 100 куе.
airmax78 написав:Раскудахтались. Ставлю на поражение Трампа бутылку Чиваса зажатую Трибекой. На то, что его посадят ставить бесполезно - нет в Штатах традиции сажать бывших президентов + у него все-таки бабла много - адвокаты его будут отмазывать годами. Короче, до приговора могут дожить не только лишь все, включая самого Трампа.
Совершенно не хочется опускаться до глубин вашего стиля ведения дискуссии, но вы не оставляете шансов, увы. Не знаю с какого адесского курятника вы к нам прибыли по воле рока, но по одному пункту собственного словесного поно.. ой, извержения уже позорно слились. Никто вас за язык не тянул. В парадиз Республика переезжать тоже намерения нет, как неожиданно, правда? Давайте конкретезируем условия пари: в случае признания победы Трампа на выборах в результате подсчета голосов избирателей, вы обязуетесь в недельный срок отправить по указанному мною адресу бутылку Чивас Регал например такую; https://rozetka.com.ua/chivas_regal_080 ... /p4698890/ В случае победы Байдена, то же самое обязуюсь проделать я. Если согласны, пишите Ок. Арбитром попросим быть Фейслеса. п.с. с Shapo договаривайтесь индивидуально.
Да, легко. Только я хочу сертификаты гудвайна на 1000 грн. Я виски не пью - куплю себе на них несколько бутылок вина.
Фиксирую, что условия пари выполнены. drevlyanin'у респект
Официально заявляю что моп в ЦП первой очереди намного круче и лучше чем моп в ЦП второй очереди. В |
Да ладно, во второй сделали помпезный, а в первой вроде обычный. Хотя на вкус и цвет.
мы наверно о чем то разном. Я вообще в мопе на первом этаже в зоне рецепшн при входе в дом.
Так вот в первой очереди ЦП он просто огромный, так как он один общий на 3 башни, с высоченными потолками, стеклянной крышей, крутыми диванами и кучей красивых растений. А во второй очереди он один на 1 свечку, он намного меньше, ниже потолок, намного теснее, и вообще после того как заходишь из 1 очереди во вторую то моп там сильно проигрывает. все ИМХО
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------