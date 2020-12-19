Соседи Липинки (она в кадр не попала, но аккурат слева): киберпанк в виде гаражного шанхая и мордора Кристера (фото двухлетней давности, за Кристером тепер строятся башни какой-то по счёту очереди Варшавского) - всё как в Европе, только лучше
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Додано: Нед 20 гру, 2020 13:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Соседи Липинки (она в кадр не попала, но аккурат слева): киберпанк в виде гаражного шанхая и мордора Кристера (фото двухлетней давности, за Кристером тепер строятся башни какой-то по счёту очереди Варшавского) - всё как в Европе, только лучше
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:59
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:25
Во ЦП2 потолки не менее 5 метров, как бы не 6. Сама отделка во втором на уровень выше.
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