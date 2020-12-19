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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5971597259735974

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А Липинка вам не подходит?

Соседи Липинки (она в кадр не попала, но аккурат слева): киберпанк в виде гаражного шанхая и мордора Кристера (фото двухлетней давности, за Кристером тепер строятся башни какой-то по счёту очереди Варшавского) - всё как в Европе, только лучше :mrgreen:

Зображення
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:59

  BIGor написав:
  Faceless написав:А Липинка вам не подходит?

Оверпрайс + ипеня без общественного транспорта.

Там вход в метро будет в 100м от забора комплекса.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:25

  Жека79 написав:
мы наверно о чем то разном. Я вообще в мопе на первом этаже в зоне рецепшн при входе в дом.

Так вот в первой очереди ЦП он просто огромный, так как он один общий на 3 башни, с высоченными потолками, стеклянной крышей, крутыми диванами и кучей красивых растений. А во второй очереди он один на 1 свечку, он намного меньше, ниже потолок, намного теснее, и вообще после того как заходишь из 1 очереди во вторую то моп там сильно проигрывает. все ИМХО

Во ЦП2 потолки не менее 5 метров, как бы не 6. Сама отделка во втором на уровень выше.
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