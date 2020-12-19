Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Соседи Липинки (она в кадр не попала, но аккурат слева): киберпанк в виде гаражного шанхая и мордора Кристера (фото двухлетней давности, за Кристером тепер строятся башни какой-то по счёту очереди Варшавского) - всё как в Европе, только лучше
Жека79 написав: мы наверно о чем то разном. Я вообще в мопе на первом этаже в зоне рецепшн при входе в дом.
Так вот в первой очереди ЦП он просто огромный, так как он один общий на 3 башни, с высоченными потолками, стеклянной крышей, крутыми диванами и кучей красивых растений. А во второй очереди он один на 1 свечку, он намного меньше, ниже потолок, намного теснее, и вообще после того как заходишь из 1 очереди во вторую то моп там сильно проигрывает. все ИМХО
Во ЦП2 потолки не менее 5 метров, как бы не 6. Сама отделка во втором на уровень выше.