Соседи Липинки (она в кадр не попала, но аккурат слева): киберпанк в виде гаражного шанхая и мордора Кристера (фото двухлетней давности, за Кристером тепер строятся башни какой-то по счёту очереди Варшавского) - всё как в Европе, только лучше
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Соседи Липинки (она в кадр не попала, но аккурат слева): киберпанк в виде гаражного шанхая и мордора Кристера (фото двухлетней давности, за Кристером тепер строятся башни какой-то по счёту очереди Варшавского) - всё как в Европе, только лучше
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:59
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:25
Во ЦП2 потолки не менее 5 метров, как бы не 6. Сама отделка во втором на уровень выше.
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:05
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:34
Вопрос только что появится раньше. Голосую за Илона Маска.
Додано: Нед 20 гру, 2020 16:34
Еще раньше из-за массового оттока населения из мегаполисов и сокращения населения в целом и то, и другое может стать неактуальным
Скоро(R)
Додано: Нед 20 гру, 2020 17:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
хочется подбить итоги по не очень репрезентативному для страны, но репрезентативному для этого треда, опросу по доходах. Предполагая, что ответившие "больше чем 30% выросли" имели в виду 40%, а "больше чем 30% упали", -40% от доходов 2013 года, мега интеллектуальный подсчет говорит о том, что КРЖН для соответствия профилю читателей данного треда, нужно было вырости на 4% по сравнению со средней годовой ценой 2013 года.
Сравним с фактом. Медианная цена метра по Благовесту 2160 долларов с среднем за 2013 год. Медианная цена метра в 2020 - 1700, т.е. минус 21%.
Что же это должно значить, коллеги-форумчане? Это значит, что поскольку статистика цен на КРЖН более репрезентативна за счет существенно большей выборки, чем доходы 59 человек, то вы просто являетесь более зажиточной прослойкой игроков на рынке КРЖН, чем средний покупатель. И это не значит, что цены должны идти вверх, потому что ваши доходы выше.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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