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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5972597359745975>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А Липинка вам не подходит?

Соседи Липинки (она в кадр не попала, но аккурат слева): киберпанк в виде гаражного шанхая и мордора Кристера (фото двухлетней давности, за Кристером тепер строятся башни какой-то по счёту очереди Варшавского) - всё как в Европе, только лучше :mrgreen:

Зображення
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:59

  BIGor написав:
  Faceless написав:А Липинка вам не подходит?

Оверпрайс + ипеня без общественного транспорта.

Там вход в метро будет в 100м от забора комплекса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:25

  Жека79 написав:
мы наверно о чем то разном. Я вообще в мопе на первом этаже в зоне рецепшн при входе в дом.

Так вот в первой очереди ЦП он просто огромный, так как он один общий на 3 башни, с высоченными потолками, стеклянной крышей, крутыми диванами и кучей красивых растений. А во второй очереди он один на 1 свечку, он намного меньше, ниже потолок, намного теснее, и вообще после того как заходишь из 1 очереди во вторую то моп там сильно проигрывает. все ИМХО

Во ЦП2 потолки не менее 5 метров, как бы не 6. Сама отделка во втором на уровень выше.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:05

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:А Липинка вам не подходит?

Оверпрайс + ипеня без общественного транспорта.

Там вход в метро будет в 100м от забора комплекса.

Жить надо сейчас в реальности, а не в мечтах. На Троещене тоже будет метро. А на Марсе будет колония людей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:34

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Оверпрайс + ипеня без общественного транспорта.

Там вход в метро будет в 100м от забора комплекса.

Жить надо сейчас в реальности, а не в мечтах. На Троещене тоже будет метро. А на Марсе будет колония людей.

Вопрос только что появится раньше. Голосую за Илона Маска.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:34

Еще раньше из-за массового оттока населения из мегаполисов и сокращения населения в целом и то, и другое может стать неактуальным
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

хочется подбить итоги по не очень репрезентативному для страны, но репрезентативному для этого треда, опросу по доходах. Предполагая, что ответившие "больше чем 30% выросли" имели в виду 40%, а "больше чем 30% упали", -40% от доходов 2013 года, мега интеллектуальный подсчет говорит о том, что КРЖН для соответствия профилю читателей данного треда, нужно было вырости на 4% по сравнению со средней годовой ценой 2013 года.

Сравним с фактом. Медианная цена метра по Благовесту 2160 долларов с среднем за 2013 год. Медианная цена метра в 2020 - 1700, т.е. минус 21%.

Что же это должно значить, коллеги-форумчане? Это значит, что поскольку статистика цен на КРЖН более репрезентативна за счет существенно большей выборки, чем доходы 59 человек, то вы просто являетесь более зажиточной прослойкой игроков на рынке КРЖН, чем средний покупатель. И это не значит, что цены должны идти вверх, потому что ваши доходы выше.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:46

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:А Липинка вам не подходит?

Оверпрайс + ипеня без общественного транспорта.

Там вход в метро будет в 100м от забора комплекса.

Вход буде возле домов Дубровки, а это 1км пути, так что Липинка в пролете, да и зачем крутым метро.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:03

  adeges написав:Что же это должно значить, коллеги-форумчане? Это значит, что поскольку статистика цен на КРЖН более репрезентативна за счет существенно большей выборки, чем доходы 59 человек, то вы просто являетесь более зажиточной прослойкой игроков на рынке КРЖН, чем средний покупатель. И это не значит, что цены должны идти вверх, потому что ваши доходы выше.

у цьому опитуванні не враховано одну важливу складову - КАР"ЄРНИЙ РІСТ
ну, хіба що мова йде виключно про арендодавців.
Якщо у мене у 2013 році була ЗП 1200 уо, а зараз 2К, то це не значить, що рівень зарплат за 7 років виріс. Це значить, що я виріс по кар"єрі, але бізнес втратив у можливості забезпечувати незмінний коефіцієнт ЗП в доларах до ставок 2013-го року.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:48

  antonivs3 написав:Еще раньше из-за массового оттока населения из мегаполисов и сокращения населения в целом и то, и другое может стать неактуальным

Какого сокращения населения? Уже 7+ миллиардов и останавливаться не собирается.
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