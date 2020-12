Додано: Нед 20 гру, 2020 17:14

хочется подбить итоги по не очень репрезентативному для страны, но репрезентативному для этого треда, опросу по доходах. Предполагая, что ответившие "больше чем 30% выросли" имели в виду 40%, а "больше чем 30% упали", -40% от доходов 2013 года, мега интеллектуальный подсчет говорит о том, что КРЖН для соответствия профилю читателей данного треда, нужно было вырости на 4% по сравнению со средней годовой ценой 2013 года.



Сравним с фактом. Медианная цена метра по Благовесту 2160 долларов с среднем за 2013 год. Медианная цена метра в 2020 - 1700, т.е. минус 21%.



Что же это должно значить, коллеги-форумчане? Это значит, что поскольку статистика цен на КРЖН более репрезентативна за счет существенно большей выборки, чем доходы 59 человек, то вы просто являетесь более зажиточной прослойкой игроков на рынке КРЖН, чем средний покупатель. И это не значит, что цены должны идти вверх, потому что ваши доходы выше.

