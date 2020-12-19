Ну що тут - нічого не змінилось?
Все, як завжди - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну що тут - нічого не змінилось?
Все, як завжди - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:56
у меня не было цели анализировать чей-то карьерный рост. какая разница, за счет чего выросли (или упали) доходы. у меня карьерный рост с 2005 года - приличный, а доходы росли только до 2008 и на позиции на 2 ступеньки ниже доход был в 2.5 раза больше, чем сейчас. время тогда было другое. какой вывод я должен делать из этого?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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