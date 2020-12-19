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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5972597359745975

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну що тут - нічого не змінилось?
Все, як завжди - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!" :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:56

  stas_rst написав:
  adeges написав:Что же это должно значить, коллеги-форумчане? Это значит, что поскольку статистика цен на КРЖН более репрезентативна за счет существенно большей выборки, чем доходы 59 человек, то вы просто являетесь более зажиточной прослойкой игроков на рынке КРЖН, чем средний покупатель. И это не значит, что цены должны идти вверх, потому что ваши доходы выше.

у цьому опитуванні не враховано одну важливу складову - КАР"ЄРНИЙ РІСТ
ну, хіба що мова йде виключно про арендодавців.
Якщо у мене у 2013 році була ЗП 1200 уо, а зараз 2К, то це не значить, що рівень зарплат за 7 років виріс. Це значить, що я виріс по кар"єрі, але бізнес втратив у можливості забезпечувати незмінний коефіцієнт ЗП в доларах до ставок 2013-го року.


у меня не было цели анализировать чей-то карьерный рост. какая разница, за счет чего выросли (или упали) доходы. у меня карьерный рост с 2005 года - приличный, а доходы росли только до 2008 и на позиции на 2 ступеньки ниже доход был в 2.5 раза больше, чем сейчас. время тогда было другое. какой вывод я должен делать из этого?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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