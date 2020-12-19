Ну що тут - нічого не змінилось?
Все, як завжди - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну що тут - нічого не змінилось?
Все, як завжди - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:56
у меня не было цели анализировать чей-то карьерный рост. какая разница, за счет чего выросли (или упали) доходы. у меня карьерный рост с 2005 года - приличный, а доходы росли только до 2008 и на позиции на 2 ступеньки ниже доход был в 2.5 раза больше, чем сейчас. время тогда было другое. какой вывод я должен делать из этого?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 20 гру, 2020 19:30
более десятка объектов - проблем не наблюдаю
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Нед 20 гру, 2020 19:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так і я про це ж написав ... до чого тут Ви ? я писав про опитування вище в контексті Вашої думки ... так і почав "в цьому опитуванні не враховано ..."
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:18
немного оффтопа...
смотрю дешевей все набирает обороты
КГС выставил в продажу новый мордор
газоблок, мокрый фасад, короче все "по классике"
по рассрочке цены на м2 в 1к стартуют с 860 за 2эт до овер 900 за высокие, еще учитывая туманный срок ввода в эксплуатацию как то не феншуйно
скорей бы дождаться кода застройщиков обяжут строить за свои и продавать только готовое и вот тогда уже точно обвалится стремительным домкратом...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:35
В одной из секций 17 квартир на этаже, причем только однухи и студии. Это какой-то новый уровень)))
З.Ы. А не, есть две типа "двушки" с кухней в коридоре.
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