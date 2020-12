Додано: Нед 20 гру, 2020 18:56

stas_rst написав: adeges написав: Что же это должно значить, коллеги-форумчане? Это значит, что поскольку статистика цен на КРЖН более репрезентативна за счет существенно большей выборки, чем доходы 59 человек, то вы просто являетесь более зажиточной прослойкой игроков на рынке КРЖН, чем средний покупатель. И это не значит, что цены должны идти вверх, потому что ваши доходы выше.

у цьому опитуванні не враховано одну важливу складову - КАР"ЄРНИЙ РІСТ

ну, хіба що мова йде виключно про арендодавців.

Якщо у мене у 2013 році була ЗП 1200 уо, а зараз 2К, то це не значить, що рівень зарплат за 7 років виріс. Це значить, що я виріс по кар"єрі, але бізнес втратив у можливості забезпечувати незмінний коефіцієнт ЗП в доларах до ставок 2013-го року. у цьому опитуванні не враховано одну важливу складову - КАР"ЄРНИЙ РІСТну, хіба що мова йде виключно про арендодавців.Якщо у мене у 2013 році була ЗП 1200 уо, а зараз 2К, то це не значить, що рівень зарплат за 7 років виріс. Це значить, що я виріс по кар"єрі, але бізнес втратив у можливості забезпечувати незмінний коефіцієнт ЗП в доларах до ставок 2013-го року.



у меня не было цели анализировать чей-то карьерный рост. какая разница, за счет чего выросли (или упали) доходы. у меня карьерный рост с 2005 года - приличный, а доходы росли только до 2008 и на позиции на 2 ступеньки ниже доход был в 2.5 раза больше, чем сейчас. время тогда было другое. какой вывод я должен делать из этого?

