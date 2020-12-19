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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5972597359745975

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну що тут - нічого не змінилось?
Все, як завжди - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!" :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:56

  stas_rst написав:
  adeges написав:Что же это должно значить, коллеги-форумчане? Это значит, что поскольку статистика цен на КРЖН более репрезентативна за счет существенно большей выборки, чем доходы 59 человек, то вы просто являетесь более зажиточной прослойкой игроков на рынке КРЖН, чем средний покупатель. И это не значит, что цены должны идти вверх, потому что ваши доходы выше.

у цьому опитуванні не враховано одну важливу складову - КАР"ЄРНИЙ РІСТ
ну, хіба що мова йде виключно про арендодавців.
Якщо у мене у 2013 році була ЗП 1200 уо, а зараз 2К, то це не значить, що рівень зарплат за 7 років виріс. Це значить, що я виріс по кар"єрі, але бізнес втратив у можливості забезпечувати незмінний коефіцієнт ЗП в доларах до ставок 2013-го року.


у меня не было цели анализировать чей-то карьерный рост. какая разница, за счет чего выросли (или упали) доходы. у меня карьерный рост с 2005 года - приличный, а доходы росли только до 2008 и на позиции на 2 ступеньки ниже доход был в 2.5 раза больше, чем сейчас. время тогда было другое. какой вывод я должен делать из этого?
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:30

  moldashavanin написав:я так понимаю - на горячей воде можно поставить крест .
теперь очередь за отоплением городов ?
вот цена квартир пойдет вверх !

более десятка объектов - проблем не наблюдаю
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:на позиции на 2 ступеньки ниже доход был в 2.5 раза больше, чем сейчас. время тогда было другое. какой вывод я должен делать из этого?

так і я про це ж написав ... до чого тут Ви ? я писав про опитування вище в контексті Вашої думки ... так і почав "в цьому опитуванні не враховано ..."
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:18

немного оффтопа...
смотрю дешевей все набирает обороты

КГС выставил в продажу новый мордор
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-kurnatovskogo
газоблок, мокрый фасад, короче все "по классике"
по рассрочке цены на м2 в 1к стартуют с 860 за 2эт до овер 900 за высокие, еще учитывая туманный срок ввода в эксплуатацию как то не феншуйно

скорей бы дождаться кода застройщиков обяжут строить за свои и продавать только готовое и вот тогда уже точно обвалится стремительным домкратом...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:35

  Прохожий написав:КГС выставил в продажу новый мордор
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-kurnatovskogo

В одной из секций 17 квартир на этаже, причем только однухи и студии. Это какой-то новый уровень)))
З.Ы. А не, есть две типа "двушки" с кухней в коридоре.
Natt
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