RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5972597359745975

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:35

  Прохожий написав:КГС выставил в продажу новый мордор
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-kurnatovskogo

В одной из секций 17 квартир на этаже, причем только однухи и студии. Это какой-то новый уровень)))
З.Ы. А не, есть две типа "двушки" с кухней в коридоре.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 09.08.15
Подякував: 437 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:50

  Прохожий написав:немного оффтопа...
смотрю дешевей все набирает обороты

КГС выставил в продажу новый мордор
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-kurnatovskogo
газоблок, мокрый фасад, короче все "по классике"
по рассрочке цены на м2 в 1к стартуют с 860 за 2эт до овер 900 за высокие, еще учитывая туманный срок ввода в эксплуатацию как то не феншуйно

скорей бы дождаться кода застройщиков обяжут строить за свои и продавать только готовое и вот тогда уже точно обвалится стремительным домкратом...


А почему вы цены рассрочки тулите? Приводя сравнения с ценами прошлых лет, вы этого не делаете, давая минимально возможные. Почему? Вопрос почти риторический, но я бы послушал стоны ужа на сковородке :mrgreen:

PS: без рассрочки однушки па780+, двушки и дальше - па750+. Сильно дешевле у КГС было в прошлые годы?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8818
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1671 раз.
Подякували: 3765 раз.
 
Профіль
12
5
3
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:09

Обычно берётся средний этаж, чтоб среднюю по больнице было видно. Однушка в районе 39 квадратов при 100% оплате выходит приблизительно 830 уе. Но кто же проплатит 100% если объект на уровне котлована и предлагается рассрочка до конца строительства.
Место очень грустное, но когда это останавливало пересичного.))
hume
 
Повідомлень: 7010
З нами з: 27.12.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:31

  hume написав:Обычно берётся средний этаж, чтоб среднюю по больнице было видно. Однушка в районе 39 квадратов при 100% оплате выходит приблизительно 830 уе. Но кто же проплатит 100% если объект на уровне котлована и предлагается рассрочка до конца строительства.
Место очень грустное, но когда это останавливало пересичного.))


Ну не знаю. Учитывая место, архитектуру дома и рендеры, а так же, что это КГС, я бы даже па 500 крепко думал. Сейчас у Киевгорстроя покупают наверное или приезжие или какие то старинные почитатели.
Все ИМХО.
drevlyanin
 
Повідомлень: 347
З нами з: 01.04.20
Подякував: 159 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:34

  hume написав:Обычно берётся средний этаж, чтоб среднюю по больнице было видно. Однушка в районе 39 квадратов при 100% оплате выходит приблизительно 830 уе. Но кто же проплатит 100% если объект на уровне котлована и предлагается рассрочка до конца строительства.
Место очень грустное, но когда это останавливало пересичного.))

"эксперт" сказал что нет роста значите нет)

а место да, агонь!
анонс плановой сдачи конец 23го, дай Б-г чтобы до 25го сдали

насколько помню Отрада(так же место агонь! но заполнение стен кирпич) на старте была цена конкретно ниже
кстати серж-ИК может еще запрыгнуть в 3к в Отраде за 56куе)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11973
З нами з: 05.06.13
Подякував: 610 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5972597359745975
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, drevlyanin, V2 і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1964, 1965, 1966
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19657 3314300
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 23:31
antonivs3
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232422
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20462
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.