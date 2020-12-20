Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:немного оффтопа... смотрю дешевей все набирает обороты
КГС выставил в продажу новый мордор https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-kurnatovskogo газоблок, мокрый фасад, короче все "по классике" по рассрочке цены на м2 в 1к стартуют с 860 за 2эт до овер 900 за высокие, еще учитывая туманный срок ввода в эксплуатацию как то не феншуйно
скорей бы дождаться кода застройщиков обяжут строить за свои и продавать только готовое и вот тогда уже точно обвалится стремительным домкратом...
А почему вы цены рассрочки тулите? Приводя сравнения с ценами прошлых лет, вы этого не делаете, давая минимально возможные. Почему? Вопрос почти риторический, но я бы послушал стоны ужа на сковородке
PS: без рассрочки однушки па780+, двушки и дальше - па750+. Сильно дешевле у КГС было в прошлые годы?
Обычно берётся средний этаж, чтоб среднюю по больнице было видно. Однушка в районе 39 квадратов при 100% оплате выходит приблизительно 830 уе. Но кто же проплатит 100% если объект на уровне котлована и предлагается рассрочка до конца строительства. Место очень грустное, но когда это останавливало пересичного.))
hume написав:Обычно берётся средний этаж, чтоб среднюю по больнице было видно. Однушка в районе 39 квадратов при 100% оплате выходит приблизительно 830 уе. Но кто же проплатит 100% если объект на уровне котлована и предлагается рассрочка до конца строительства. Место очень грустное, но когда это останавливало пересичного.))
Ну не знаю. Учитывая место, архитектуру дома и рендеры, а так же, что это КГС, я бы даже па 500 крепко думал. Сейчас у Киевгорстроя покупают наверное или приезжие или какие то старинные почитатели. Все ИМХО.
hume написав:Обычно берётся средний этаж, чтоб среднюю по больнице было видно. Однушка в районе 39 квадратов при 100% оплате выходит приблизительно 830 уе. Но кто же проплатит 100% если объект на уровне котлована и предлагается рассрочка до конца строительства. Место очень грустное, но когда это останавливало пересичного.))
"эксперт" сказал что нет роста значите нет)
а место да, агонь! анонс плановой сдачи конец 23го, дай Б-г чтобы до 25го сдали
насколько помню Отрада(так же место агонь! но заполнение стен кирпич) на старте была цена конкретно ниже кстати серж-ИК может еще запрыгнуть в 3к в Отраде за 56куе)
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