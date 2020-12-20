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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 гру, 2020 03:53
hume написав: zРадио написав:BIGor
вам ответил выше - он самый настоящий практик удаленки. Я тоже. Работаю со стационарного компьютера в спальне и иногда - с ноутбука на диване
Сколько у вас детей?
Спальня со стационарным компьютером ? Обычно такое в детских можно увидеть. Кровать, стол с компьютером и шведская стенка.
Вы точно в двушке живёте?
Скорее всего детей пока нет.
У меня 2к (тесновато уже), 2 детей, 16 лет проработал удаленно. Даже когда офисы арендовал.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 03:56
hume написав:
Мужики, долой стационарные компьютеры из спальни, им там не место. Не отпугивайте дам. Там место секс качелям, но явно не стационарным компьютерам.
Караул!
Либо крякнул аккаунт Хьюма!
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2
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