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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 гру, 2020 03:53
hume написав: zРадио написав:BIGor
вам ответил выше - он самый настоящий практик удаленки. Я тоже. Работаю со стационарного компьютера в спальне и иногда - с ноутбука на диване
Сколько у вас детей?
Спальня со стационарным компьютером ? Обычно такое в детских можно увидеть. Кровать, стол с компьютером и шведская стенка.
Вы точно в двушке живёте?
Скорее всего детей пока нет.
У меня 2к (тесновато уже), 2 детей, 16 лет проработал удаленно. Даже когда офисы арендовал.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 03:56
hume написав:
Мужики, долой стационарные компьютеры из спальни, им там не место. Не отпугивайте дам. Там место секс качелям, но явно не стационарным компьютерам.
Караул!
Либо крякнул аккаунт Хьюма!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 06:18
Прохожий написав: hume написав:
Обычно берётся средний этаж, чтоб среднюю по больнице было видно. Однушка в районе 39 квадратов при 100% оплате выходит приблизительно 830 уе. Но кто же проплатит 100% если объект на уровне котлована и предлагается рассрочка до конца строительства.
Место очень грустное, но когда это останавливало пересичного.))
"эксперт" сказал что нет роста значите нет)
а место да, агонь!
анонс плановой сдачи конец 23го, дай Б-г чтобы до 25го сдали
насколько помню Отрада(так же место агонь! но заполнение стен кирпич) на старте была цена конкретно ниже
кстати серж-И
К может еще запрыгнуть в 3к в Отраде за 56куе)
Я вот подумал...мне понравилось и я подумал еще раз...)))
Преимущественно 1к. Значит ориентация на лендлордчиков.
Лендлорд читает Ваш пост...и начинает считать.
20-й год - занес бабки, 25-й получил ключи, пол-года ремонта у себя да еще год соседский. 26-27 получается.
Оно мне надо, если за это время вторичка вернет половину цены без таких рисков?
Почему я это написал? Да потому что это примерно и есть моя "ынвештиция" 2008, только я это называю пройопом, а тут типа так и надо.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 06:51
Ходил вчера по сталинкам в центре, искал девушек симпатичных.
Саксагансокго 22
Шута Руставели 29
Крещатик
Сталинки многие как офис, можно купить в центре и сдавать.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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