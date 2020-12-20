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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 гру, 2020 03:53
hume написав: zРадио написав:BIGor
вам ответил выше - он самый настоящий практик удаленки. Я тоже. Работаю со стационарного компьютера в спальне и иногда - с ноутбука на диване
Сколько у вас детей?
Спальня со стационарным компьютером ? Обычно такое в детских можно увидеть. Кровать, стол с компьютером и шведская стенка.
Вы точно в двушке живёте?
Скорее всего детей пока нет.
У меня 2к (тесновато уже), 2 детей, 16 лет проработал удаленно. Даже когда офисы арендовал.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 03:56
hume написав:
Мужики, долой стационарные компьютеры из спальни, им там не место. Не отпугивайте дам. Там место секс качелям, но явно не стационарным компьютерам.
Караул!
Либо крякнул аккаунт Хьюма!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 06:18
Прохожий написав: hume написав:
Обычно берётся средний этаж, чтоб среднюю по больнице было видно. Однушка в районе 39 квадратов при 100% оплате выходит приблизительно 830 уе. Но кто же проплатит 100% если объект на уровне котлована и предлагается рассрочка до конца строительства.
Место очень грустное, но когда это останавливало пересичного.))
"эксперт" сказал что нет роста значите нет)
а место да, агонь!
анонс плановой сдачи конец 23го, дай Б-г чтобы до 25го сдали
насколько помню Отрада(так же место агонь! но заполнение стен кирпич) на старте была цена конкретно ниже
кстати серж-И
К может еще запрыгнуть в 3к в Отраде за 56куе)
Я вот подумал...мне понравилось и я подумал еще раз...)))
Преимущественно 1к. Значит ориентация на лендлордчиков.
Лендлорд читает Ваш пост...и начинает считать.
20-й год - занес бабки, 25-й получил ключи, пол-года ремонта у себя да еще год соседский. 26-27 получается.
Оно мне надо, если за это время вторичка вернет половину цены без таких рисков?
Почему я это написал? Да потому что это примерно и есть моя "ынвештиция" 2008, только я это называю пройопом, а тут типа так и надо.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 08:36
барабашов написав:rjkz
Какой процент жителей N.Y., L.A., San-Francisco и прочих крупных городов Вашей приснопамятной Америки живёт в своём и немаленьком по метражу и в центре, как вы к примеру, а какой - в аренде, и там где подешевле и два часа до работы пилить?
Это я про понты
И какой у нас % в состоянии кто "96ю серию с залой" взять без ипотеки, а кто и на Тетрисоподобное замахнуться?
Я не хочу Либо пиарить, но он в этот раз все правильно написал.
Совершенно другой подход нежели у нас. И к аренде и к покупке и к работе и к комьюту.
Ну и надо понимать, что это в Киеве если у тебя 100+куе, то ты "первый парень на деревне", а там чувак с зп в 300 куе в год (это действительно неплохо, но не весть что неординарное) спокойно сядет на сиденье рядом с бомжом (я не утрирую) и будет час трястись в трейне на работу. Понтов 0 целых хрен десятых.
И если ему выгодно/удобно снимать - будет снимать, если нет - купит. Обычно, месячный платеж банку имеет тот-же порядок, что и рент, поэтому большой проблемы обычно нет если рентуешь купить подобное.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:11
По совіту форумчан і всієї прогресивної спільноти взяв графіки зРадіо і сходив на безкоштовний кохфе.
Коротке резюме. ЗРадіо не справляється з робою вісника апокаліпсису..... коли чекаєш 5тим в черзі на об’єкт +- 2кує за квадрат, діаграма, з падінням на 10 дол з відмітки 980, не працює.
Підкажіть що робити. Як її правильно застосувати?
А то походу Я криворукий рукожоп:-(
Всім процвітання!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:25
Жека79 написав: airmax78 написав:
Проклятая неизвестность толкает народ в объятия ОП КАНа.
А они, конечно, кросавчеги - настоящие потрошители.
это просто феномен какой то как надо подбирать персонал и обучать его...реальные бультерьеры и потрошители.....
я не могу понять что надо влить в голову покупателя чтоб ....
ничего особенного не надо вливать. Человек-существо социальное, потому срабатывает стадный инстинкт. КАН не строит точечно 1-2 дома, он делает квартал. Когда человек видит, что другие там купили, он тянется к толпе, предполагая, что уж они точно не ошиблись. Аркада и УБ-тому пример. Сколько маяков по УБ и Аркаде было, а они всё рано несли деньги
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:35
Serg-ik написав: Жека79 написав: airmax78 написав:
Проклятая неизвестность толкает народ в объятия ОП КАНа.
А они, конечно, кросавчеги - настоящие потрошители.
это просто феномен какой то как надо подбирать персонал и обучать его...реальные бультерьеры и потрошители.....
я не могу понять что надо влить в голову покупателя чтоб ....
ничего особенного не надо вливать. Человек-существо социальное, потому срабатывает стадный инстинкт. КАН не строит точечно 1-2 дома, он делает квартал. Когда человек видит, что другие там купили, он тянется к толпе, предполагая, что уж они точно не ошиблись. Аркада и УБ-тому пример. Сколько маяков по УБ и Аркаде было, а они всё рано несли деньги
КГС туда же, при 100 недостроях отрывает продажу на еще 1 недострой
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:55
airmax78 написав:
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Вы читаете, что тут sequence пишет? Рекорды продаж ставит далеко не один эпицентр. Я его вообще в кавычки взял - как собирательный образ всей отрасли.
я продолжу бесить некоторых всепропальщиков цифрами: по результатам года у нас ожидается прирост физического товарооборота примерно 7% к 2019 г/г по Киеву (в регионах почему-то больше), с учетом инфляции, роста курса евро, поднятие торговых наценок (физический дефицит сырья) - получим какие-то дикие цифры операционного дохода в национальной валюте. Более точные цифры сообщу позже, тогда же дам и по Эпикам цифры - это будет в конце января, когда налоговые данные подоспеют.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:02
Kostia написав: airmax78 написав:
Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.
Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли!
Вчера вечером зашёл в Эпицентр на Петровке. На кассах-по 10 человек в очереди. Когда посмотрел что берут, то не увидел никаких стройматериалов. Толпы народа шарятся возле чашек, кастрюль и прочего кухонного добра, постельного белья, светильников, пиротехники и гирлянд. А еще там есть парфюмерия, канцелярия, детские товары. В отделах с сантехникой и отделочными материалами людей мало.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:15
BIGor написав: hume написав:
За последние пять лет Киев сделал очень сильный рывок в строительстве. Раньше такие рендеры можно было видеть только в Стокгольме, сейчас же всё чаще появляются в Киеве.
В Стокгольме не рендеры, а реальность. В Киеве пока все только на рендерах и остается.
Неделю назад Птушкин выпустил передачу про Швецию. Было там о доходах, недвижимости, аренде немного.
Суть: разница между "богатыми" и "бедными" невелика, народ не выпендривается часами и машинами, если хочешь арендовать квартиру в престижном богатом районе, будешь ждать в очереди полгода и более, наличие кучи бабла ничего в этом случае не решает
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