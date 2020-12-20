Додано: Пон 21 гру, 2020 08:36

барабашов написав: rjkz

Какой процент жителей N.Y., L.A., San-Francisco и прочих крупных городов Вашей приснопамятной Америки живёт в своём и немаленьком по метражу и в центре, как вы к примеру, а какой - в аренде, и там где подешевле и два часа до работы пилить?

Это я про понты

И какой у нас % в состоянии кто "96ю серию с залой" взять без ипотеки, а кто и на Тетрисоподобное замахнуться? Какой процент жителей N.Y., L.A., San-Francisco и прочих крупных городов Вашей приснопамятной Америки живёт в своём и немаленьком по метражу и в центре, как вы к примеру, а какой - в аренде, и там где подешевле и два часа до работы пилить?Это я про понтыИ какой у нас % в состоянии кто "96ю серию с залой" взять без ипотеки, а кто и на Тетрисоподобное замахнуться?

Я не хочу Либо пиарить, но он в этот раз все правильно написал.Совершенно другой подход нежели у нас. И к аренде и к покупке и к работе и к комьюту.Ну и надо понимать, что это в Киеве если у тебя 100+куе, то ты "первый парень на деревне", а там чувак с зп в 300 куе в год (это действительно неплохо, но не весть что неординарное) спокойно сядет на сиденье рядом с бомжом (я не утрирую) и будет час трястись в трейне на работу. Понтов 0 целых хрен десятых.И если ему выгодно/удобно снимать - будет снимать, если нет - купит. Обычно, месячный платеж банку имеет тот-же порядок, что и рент, поэтому большой проблемы обычно нет если рентуешь купить подобное.