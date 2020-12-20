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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5975597659775978>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 61
1. Зросли більш, як на 30%
33%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
23%
14
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:32

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.

Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли!

Вчера вечером зашёл в Эпицентр на Петровке. На кассах-по 10 человек в очереди. Когда посмотрел что берут, то не увидел никаких стройматериалов. Толпы народа шарятся возле чашек, кастрюль и прочего кухонного добра, постельного белья, светильников, пиротехники и гирлянд. А еще там есть парфюмерия, канцелярия, детские товары. В отделах с сантехникой и отделочными материалами людей мало.

ОМГ... Серж, ну кто же в Эпике с паллетой плитки, 20 рулонами обоев и т.п. стоит на кассе?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:для труженников ненормированного рабочего дня с хотя бы одним ребенком - 2-бедрум с отдельной кухней-гостиной из э маст.
И то, я бы не сказал, что это оптимальный вариант. Отдельный кабинет теперь просто очень нужен.

Сказал человек, утверждавший 3 года назад, что семье с двумя детьми достаточно 2-х спален и кухни-гостинной, на которой никто не жарит каклеты( все питаются в кафе)
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:42

  Прохожий написав:
  hume написав:Обычно берётся средний этаж, чтоб среднюю по больнице было видно. Однушка в районе 39 квадратов при 100% оплате выходит приблизительно 830 уе. Но кто же проплатит 100% если объект на уровне котлована и предлагается рассрочка до конца строительства.
Место очень грустное, но когда это останавливало пересичного.))

"эксперт" сказал что нет роста значите нет)

а место да, агонь!
анонс плановой сдачи конец 23го, дай Б-г чтобы до 25го сдали

насколько помню Отрада(так же место агонь! но заполнение стен кирпич) на старте была цена конкретно ниже
кстати серж-ИК может еще запрыгнуть в 3к в Отраде за 56куе)

Вы ошибаетесь. Там газоблок. Кирпич только на балконах.
__WD__
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:ОМГ... Серж, ну кто же в Эпике с паллетой плитки, 20 рулонами обоев и т.п. стоит на кассе?

Никто. Но во время весеннего локдауна именно по количеству людей в Эпике судили, что всё отлично. Заметьте, я написал про количество людей на кассе и количество людей в отделах стройматериалов и сантехники
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:00

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:
  hume написав:За последние пять лет Киев сделал очень сильный рывок в строительстве. Раньше такие рендеры можно было видеть только в Стокгольме, сейчас же всё чаще появляются в Киеве.

В Стокгольме не рендеры, а реальность. В Киеве пока все только на рендерах и остается.

Неделю назад Птушкин выпустил передачу про Швецию. Было там о доходах, недвижимости, аренде немного.
Суть: разница между "богатыми" и "бедными" невелика, народ не выпендривается часами и машинами, если хочешь арендовать квартиру в престижном богатом районе, будешь ждать в очереди полгода и более, наличие кучи бабла ничего в этом случае не решает

ИМХО, скандинавский социализм доживает последнее десятилетие. Система уничтожающая конкуренцию, долго жить не может. Тем более при такой неразумной иммиграционной политике.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:05

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:для труженников ненормированного рабочего дня с хотя бы одним ребенком - 2-бедрум с отдельной кухней-гостиной из э маст.
И то, я бы не сказал, что это оптимальный вариант. Отдельный кабинет теперь просто очень нужен.

Сказал человек, утверждавший 3 года назад, что семье с двумя детьми достаточно 2-х спален и кухни-гостинной, на которой никто не жарит каклеты( все питаются в кафе)

Минимально достаточно. Даже сейчас. В условиях удаленной работы и дистанционного обучения. Конечно, лучше 3 бедрум + кухня-студия, + кабинет для главы семейства. Но я на такое заработать не смог.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:05

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  BIGor написав:В Стокгольме не рендеры, а реальность. В Киеве пока все только на рендерах и остается.

Неделю назад Птушкин выпустил передачу про Швецию. Было там о доходах, недвижимости, аренде немного.
Суть: разница между "богатыми" и "бедными" невелика, народ не выпендривается часами и машинами, если хочешь арендовать квартиру в престижном богатом районе, будешь ждать в очереди полгода и более, наличие кучи бабла ничего в этом случае не решает

ИМХО, скандинавский социализм доживает последнее десятилетие. Система уничтожающая конкуренцию, долго жить не может. Тем более при такой неразумной иммиграционной политике.

аірмакс, ти помиляєшся,
єслі шо, це країна розвинутого підприємництва, і доларових мільйонерів на 100000 душ населення там в 5ці лідерів серед ще кількох таких країн розвинутого соціалізму
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:17

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Неделю назад Птушкин выпустил передачу про Швецию. Было там о доходах, недвижимости, аренде немного.
Суть: разница между "богатыми" и "бедными" невелика, народ не выпендривается часами и машинами, если хочешь арендовать квартиру в престижном богатом районе, будешь ждать в очереди полгода и более, наличие кучи бабла ничего в этом случае не решает

ИМХО, скандинавский социализм доживает последнее десятилетие. Система уничтожающая конкуренцию, долго жить не может. Тем более при такой неразумной иммиграционной политике.

аірмакс, ти помиляєшся,
єслі шо, це країна розвинутого підприємництва, і доларових мільйонерів на 100000 душ населення там в 5ці лідерів серед ще кількох таких країн розвинутого соціалізму

Это все результат работы предыдущих поколений. Посмотри: им уже давно не принадлежат их крупнейшие компании. Даже штаб-кватира Икеа находится не в Швеции. Взять и поделить - проще чем заработать. А именно этим правительство Швеции и занимается долгие годы. В СССРе такое закончилось сам помнишь чем. Еще хуже, что новые шведы, которых становится все больше и больше, вообще нифига не разделяют ценностей шведского общества и тупо паразитируют на нем. Мне кажется ни к чему хорошему это не приведет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:18

  барабашов написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Бабушатников?

Тут МОП модный?
Или это уже бабушатник?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... 605b5526a6

...тут наверно вопрос даже не к работнику "мойки",..... а к величайшему радио-аналитику здесь - какой баран ищет себе виллу в столице Сомали с люстрами от Версаче за 12 лямов на О-Л-Х-ксе ???

скорее вопрос должен быть таким и не к нему:
какой баран размещает подобные объекты на ОЛХ?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:20

  Serg-ik написав:
  барабашов написав:
  UA написав:Тут МОП модный?
Или это уже бабушатник?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... 605b5526a6

...тут наверно вопрос даже не к работнику "мойки",..... а к величайшему радио-аналитику здесь - какой баран ищет себе виллу в столице Сомали с люстрами от Версаче за 12 лямов на О-Л-Х-ксе ???

скорее вопрос должен быть таким и не к нему:
какой баран размещает подобные объекты на ОЛХ?

так ріст же дають
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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