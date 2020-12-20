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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:20
airmax78 написав:
лучше 3 бедрум + кухня-студия, + кабинет для главы семейства. Но я на такое заработать не смог.
не захотел купить. в Киеве есть аэродромы по цене менее 1000 за квадрат. в пригороде-еще дешевле.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:23
airmax78 написав:
новые шведы, которых становится все больше и больше, вообще нифига не разделяют ценностей шведского общества и тупо паразитируют на нем. Мне кажется ни к чему хорошему это не приведет.
Это страна, где граждане соблюдают правила, написанные правительством. Если будет виден неправильный ход событий, то правила перепишут и жители будут соблюдать новые правила.
В том же сюжете было указано, что в соседней Дании недвижка дороже, чем в Мальме, потому народ покупает в Мальме и по мосту ездит на работу. Проезд по мосту-платный
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:25
Serg-ik написав: airmax78 написав:
лучше 3 бедрум + кухня-студия, + кабинет для главы семейства. Но я на такое заработать не смог.
не захотел купить. в Киеве есть аэродромы по цене менее 1000 за квадрат. в пригороде-еще дешевле.
У нас у всех есть критерии, помимо площади и количества комнат, от которых мы отталкиваемся и все что им не соответствует - даже не рассматривается.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:26
Serg-ik написав: airmax78 написав:
новые шведы, которых становится все больше и больше, вообще нифига не разделяют ценностей шведского общества и тупо паразитируют на нем. Мне кажется ни к чему хорошему это не приведет.
Это страна, где граждане соблюдают правила, написанные правительством. Если будет виден неправильный ход событий, то правила перепишут и жители будут соблюдать новые правила.
В том же сюжете было указано, что в соседней Дании недвижка дороже, чем в Мальме, потому народ покупает в Мальме и по мосту ездит на работу. Проезд по мосту-платный
Чтобы соблюдать правила - нужно сначала научиться их читать, а с этим у новых шведов есть проблемы.
Но не это самая большая проблем. Шведы соблюдают правила не потому что они написаны, а потому что эти правила являются прямым продолжением традиций и устоев шведвского общества, вырабатывавшихся столетиями. Для тех кто вырос и воспитывался вне этого общества эти правила - пустой звук. "Правила для лохов".
Скандинавы (да и прочие европейские государства) совершают ту же ошибку, которую, в свое время, совершили римляне. Они пускают к себе абсолютно чуждую культуру, которая не собирается принимать их ценности и ассимилироваться с их обществом. При этом эта чуждая культура примитивнее, поэтому сильнее. И делает европейскую 10:0 по демографии. Короче, ждут Европу тяжелые времена.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:52
Serg-ik написав: airmax78 написав:
для труженников ненормированного рабочего дня с хотя бы одним ребенком - 2-бедрум с отдельной кухней-гостиной из э маст.
И то, я бы не сказал, что это оптимальный вариант. Отдельный кабинет теперь просто очень нужен.
Сказал человек, утверждавший 3 года назад, что семье с двумя детьми достаточно 2-х спален и кухни-гостинной, на которой никто не жарит каклеты( все питаются в кафе)
Сім,ї з двома різнополими дітьми - потрібна 3к квартира.
Навіть в СССрівських станадартах було те прописано.
Тому не треба так наїзджати на Аеромакса))))
"Побилися два художники. Суддя питає підсудного:
- Навіщо Ви ударили потерпілого мольбертом по голові, запхнули йому пензлі в зад і вилили на голову відро з фарбою?
- Я таким чином висловив свою категоричну незгоду й його баченням реальності..."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:53
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
новые шведы, которых становится все больше и больше, вообще нифига не разделяют ценностей шведского общества и тупо паразитируют на нем. Мне кажется ни к чему хорошему это не приведет.
Это страна, где граждане соблюдают правила, написанные правительством. Если будет виден неправильный ход событий, то правила перепишут и жители будут соблюдать новые правила.
В том же сюжете было указано, что в соседней Дании недвижка дороже, чем в Мальме, потому народ покупает в Мальме и по мосту ездит на работу. Проезд по мосту-платный
Чтобы соблюдать правила - нужно сначала научиться их читать, а с этим у новых шведов есть проблемы.
Но не это самая большая проблем. Шведы соблюдают правила не потому что они написаны, а потому что эти правила являются прямым продолжением традиций и устоев шведвского общества, вырабатывавшихся столетиями. Для тех кто вырос и воспитывался вне этого общества эти правила - пустой звук. "Правила для лохов".
Скандинавы (да и прочие европейские государства) совершают ту же ошибку, которую, в свое время, совершили римляне. Они пускают к себе абсолютно чуждую культуру, которая не собирается принимать их ценности и ассимилироваться с их обществом. При этом эта чуждая культура примитивнее, поэтому сильнее. И делает европейскую 10:0 по демографии. Короче, ждут Европу тяжелые времена.
я так розумію, що гастрікі з неньки удєлають Річ Посполиту на раз-два.
https://fi202x.blogspot.com/
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