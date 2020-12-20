Додано: Пон 21 гру, 2020 11:26

Serg-ik написав: airmax78 написав: новые шведы, которых становится все больше и больше, вообще нифига не разделяют ценностей шведского общества и тупо паразитируют на нем. Мне кажется ни к чему хорошему это не приведет. новые шведы, которых становится все больше и больше, вообще нифига не разделяют ценностей шведского общества и тупо паразитируют на нем. Мне кажется ни к чему хорошему это не приведет.

Это страна, где граждане соблюдают правила, написанные правительством. Если будет виден неправильный ход событий, то правила перепишут и жители будут соблюдать новые правила.

В том же сюжете было указано, что в соседней Дании недвижка дороже, чем в Мальме, потому народ покупает в Мальме и по мосту ездит на работу. Проезд по мосту-платный Это страна, где граждане соблюдают правила, написанные правительством. Если будет виден неправильный ход событий, то правила перепишут и жители будут соблюдать новые правила.В том же сюжете было указано, что в соседней Дании недвижка дороже, чем в Мальме, потому народ покупает в Мальме и по мосту ездит на работу. Проезд по мосту-платный

Чтобы соблюдать правила - нужно сначала научиться их читать, а с этим у новых шведов есть проблемы.Но не это самая большая проблем. Шведы соблюдают правила не потому что они написаны, а потому что эти правила являются прямым продолжением традиций и устоев шведвского общества, вырабатывавшихся столетиями. Для тех кто вырос и воспитывался вне этого общества эти правила - пустой звук. "Правила для лохов".Скандинавы (да и прочие европейские государства) совершают ту же ошибку, которую, в свое время, совершили римляне. Они пускают к себе абсолютно чуждую культуру, которая не собирается принимать их ценности и ассимилироваться с их обществом. При этом эта чуждая культура примитивнее, поэтому сильнее. И делает европейскую 10:0 по демографии. Короче, ждут Европу тяжелые времена.