Додано: Пон 21 гру, 2020 11:59

airmax78 написав: ИМХО, скандинавский социализм доживает последнее десятилетие. Система уничтожающая конкуренцию, долго жить не может. Тем более при такой неразумной иммиграционной политике. ИМХО, скандинавский социализм доживает последнее десятилетие. Система уничтожающая конкуренцию, долго жить не может. Тем более при такой неразумной иммиграционной политике.

Переход к новому технологическому укладу - к цифровому и основанному на искусственном интеллекте и чипах - повлечет за собой смену всех общественных формаций.Совсем скоро не станет уже ни шведского социализма, ни американского капитализма.А что будет?Присядьте.Модель, похожая на наши детские представления о коммунизме.Пипл добросовестно ходит на работу, а по дороге домой заходит в магазин и берет все, что ему нужно. Чип подбивает баланс с учетом его трудового вклада и активов. Посылает сигнал Биг Бразеру, типа мой кент стал хуже работать и при этом больше жрать, прошу принять меры. Биг Бразер начнет захлопывать перед носом такого двери магазинов. А вот для успешных и состоятельных наступит настоящий коммунизм. Для них он уже наступил, но сейчас через сложную банковскую систему и деньги. А скоро просто через один чип между большим и указательным пальцами. Без карточек, без счетов, без денег, без ничего просто ходишь по земле и тебе все доступно и можно в любой точке планеты.