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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:20
airmax78 написав:
лучше 3 бедрум + кухня-студия, + кабинет для главы семейства. Но я на такое заработать не смог.
не захотел купить. в Киеве есть аэродромы по цене менее 1000 за квадрат. в пригороде-еще дешевле.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:23
airmax78 написав:
новые шведы, которых становится все больше и больше, вообще нифига не разделяют ценностей шведского общества и тупо паразитируют на нем. Мне кажется ни к чему хорошему это не приведет.
Это страна, где граждане соблюдают правила, написанные правительством. Если будет виден неправильный ход событий, то правила перепишут и жители будут соблюдать новые правила.
В том же сюжете было указано, что в соседней Дании недвижка дороже, чем в Мальме, потому народ покупает в Мальме и по мосту ездит на работу. Проезд по мосту-платный
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:25
Serg-ik написав: airmax78 написав:
лучше 3 бедрум + кухня-студия, + кабинет для главы семейства. Но я на такое заработать не смог.
не захотел купить. в Киеве есть аэродромы по цене менее 1000 за квадрат. в пригороде-еще дешевле.
У нас у всех есть критерии, помимо площади и количества комнат, от которых мы отталкиваемся и все что им не соответствует - даже не рассматривается.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:26
Serg-ik написав: airmax78 написав:
новые шведы, которых становится все больше и больше, вообще нифига не разделяют ценностей шведского общества и тупо паразитируют на нем. Мне кажется ни к чему хорошему это не приведет.
Это страна, где граждане соблюдают правила, написанные правительством. Если будет виден неправильный ход событий, то правила перепишут и жители будут соблюдать новые правила.
В том же сюжете было указано, что в соседней Дании недвижка дороже, чем в Мальме, потому народ покупает в Мальме и по мосту ездит на работу. Проезд по мосту-платный
Чтобы соблюдать правила - нужно сначала научиться их читать, а с этим у новых шведов есть проблемы.
Но не это самая большая проблем. Шведы соблюдают правила не потому что они написаны, а потому что эти правила являются прямым продолжением традиций и устоев шведвского общества, вырабатывавшихся столетиями. Для тех кто вырос и воспитывался вне этого общества эти правила - пустой звук. "Правила для лохов".
Скандинавы (да и прочие европейские государства) совершают ту же ошибку, которую, в свое время, совершили римляне. Они пускают к себе абсолютно чуждую культуру, которая не собирается принимать их ценности и ассимилироваться с их обществом. При этом эта чуждая культура примитивнее, поэтому сильнее. И делает европейскую 10:0 по демографии. Короче, ждут Европу тяжелые времена.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:52
Serg-ik написав: airmax78 написав:
для труженников ненормированного рабочего дня с хотя бы одним ребенком - 2-бедрум с отдельной кухней-гостиной из э маст.
И то, я бы не сказал, что это оптимальный вариант. Отдельный кабинет теперь просто очень нужен.
Сказал человек, утверждавший 3 года назад, что семье с двумя детьми достаточно 2-х спален и кухни-гостинной, на которой никто не жарит каклеты( все питаются в кафе)
Сім,ї з двома різнополими дітьми - потрібна 3к квартира.
Навіть в СССрівських станадартах було те прописано.
Тому не треба так наїзджати на Аеромакса))))
"Побилися два художники. Суддя питає підсудного:
- Навіщо Ви ударили потерпілого мольбертом по голові, запхнули йому пензлі в зад і вилили на голову відро з фарбою?
- Я таким чином висловив свою категоричну незгоду й його баченням реальності..."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:53
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
новые шведы, которых становится все больше и больше, вообще нифига не разделяют ценностей шведского общества и тупо паразитируют на нем. Мне кажется ни к чему хорошему это не приведет.
Это страна, где граждане соблюдают правила, написанные правительством. Если будет виден неправильный ход событий, то правила перепишут и жители будут соблюдать новые правила.
В том же сюжете было указано, что в соседней Дании недвижка дороже, чем в Мальме, потому народ покупает в Мальме и по мосту ездит на работу. Проезд по мосту-платный
Чтобы соблюдать правила - нужно сначала научиться их читать, а с этим у новых шведов есть проблемы.
Но не это самая большая проблем. Шведы соблюдают правила не потому что они написаны, а потому что эти правила являются прямым продолжением традиций и устоев шведвского общества, вырабатывавшихся столетиями. Для тех кто вырос и воспитывался вне этого общества эти правила - пустой звук. "Правила для лохов".
Скандинавы (да и прочие европейские государства) совершают ту же ошибку, которую, в свое время, совершили римляне. Они пускают к себе абсолютно чуждую культуру, которая не собирается принимать их ценности и ассимилироваться с их обществом. При этом эта чуждая культура примитивнее, поэтому сильнее. И делает европейскую 10:0 по демографии. Короче, ждут Европу тяжелые времена.
я так розумію, що гастрікі з неньки удєлають Річ Посполиту на раз-два.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:59
airmax78 написав:
ИМХО, скандинавский социализм доживает последнее десятилетие. Система уничтожающая конкуренцию, долго жить не может. Тем более при такой неразумной иммиграционной политике.
Переход к новому технологическому укладу - к цифровому и основанному на искусственном интеллекте и чипах - повлечет за собой смену всех общественных формаций.
Совсем скоро не станет уже ни шведского социализма, ни американского капитализма.
А что будет?
Присядьте.
Модель, похожая на наши детские представления о коммунизме.
Пипл добросовестно ходит на работу, а по дороге домой заходит в магазин и берет все, что ему нужно. Чип подбивает баланс с учетом его трудового вклада и активов. Посылает сигнал Биг Бразеру, типа мой кент стал хуже работать и при этом больше жрать, прошу принять меры. Биг Бразер начнет захлопывать перед носом такого двери магазинов. А вот для успешных и состоятельных наступит настоящий коммунизм. Для них он уже наступил, но сейчас через сложную банковскую систему и деньги. А скоро просто через один чип между большим и указательным пальцами. Без карточек, без счетов, без денег, без ничего просто ходишь по земле и тебе все доступно и можно в любой точке планеты.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:20
Libo написав:
Жить среди подобных себе, своего народа, с одинаковой ментальностью - это большое благо, которого лишены сейчас многие другие народов.
тем не менее есть люди, которые за несколько тысяч баксов продают паспорта. Им плевать
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Serg-ik
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:29
Serg-ik написав: Libo написав:
Жить среди подобных себе, своего народа, с одинаковой ментальностью - это большое благо, которого лишены сейчас многие другие народы.
тем не менее есть люди, которые за несколько тысяч баксов продают паспорта. Им плевать
Это все частные случаи. Главное мы не стали территорией большого переселения народов и замеса народов, сохранили генетику нации. Кстати, наши правила одни из самых жестких до сих пор. Мой один знакомый, крутой американец, женился на украинке, поимел от нее украинского ребенка, имел тут квартиру и дом, и несколько лет добивался вида на жительство. Не давали. Тягался по судам и смог добиться только после вмешательства людей из кабинета министров. Кстати, без взяток.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:35
Цікаво, про нерухомість Києва щось.буде?
Всім процвітання!
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