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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:40
Первый написав:
Цікаво, про нерухомість Києва щось.буде?
Так по-любому це все пов"язано - навіть те , що у нас немає потоку бажаючих емігрувати з далеких по менталітету країн ... Фактично тільки місцеві на київську нерухомість претендують ...
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:03
Первый написав:
Цікаво, про нерухомість Києва щось.буде?
нашо воно вам? Ви й так краще нас знаєте про нерухомість: мандпуєте по відділам продажу, п'єте каву з менеджерами, посміхаєтесь мрійникам про зниження цін...
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:03
Первый написав:
Цікаво, про нерухомість Києва щось.буде?
Буде!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:21
change_pm написав: Первый написав:
Цікаво, про нерухомість Києва щось.буде?
Буде!
Ковід-20 - прекрасна можливість купити бабушатнік за гарною ціною (нашарік) )))
Ковід-20 - прекрасна можливість купити новобудову за гарною ціною ))) розстрочка до появи вакцини від ковід-25! Вакцина в подарунок!
Как там из Манчестера еще можно выехать?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:24
Puente написав: Первый написав:
Цікаво, про нерухомість Києва щось.буде?
Так по-любому це все пов"язано - навіть те , що у нас немає потоку бажаючих емігрувати з далеких по менталітету країн ... Фактично тільки місцеві на київську нерухомість претендують ...
А тебе мало своих, не хватает заморских папуасов?
Вы живете в старом фонде, в позорных 20 кв.м на человека ...
А надо как минимум 40 кв.м в современном, новом жилье. На каждого из 40-ка миллионов. А еще каждой добропорядочной укропской семье нужен загородний дом со всеми удобствами метров под 200.
Вам еще строить и строить надо. Для себя. А не для папуасов и прочих пришлых.
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