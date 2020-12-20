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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5976597759785979

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 61
1. Зросли більш, як на 30%
33%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
23%
14
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:40

  Первый написав:Цікаво, про нерухомість Києва щось.буде?


Так по-любому це все пов"язано - навіть те , що у нас немає потоку бажаючих емігрувати з далеких по менталітету країн ... Фактично тільки місцеві на київську нерухомість претендують ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:03

  Первый написав:Цікаво, про нерухомість Києва щось.буде?

нашо воно вам? Ви й так краще нас знаєте про нерухомість: мандпуєте по відділам продажу, п'єте каву з менеджерами, посміхаєтесь мрійникам про зниження цін...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:24

  Puente написав:
  Первый написав:Цікаво, про нерухомість Києва щось.буде?


Так по-любому це все пов"язано - навіть те , що у нас немає потоку бажаючих емігрувати з далеких по менталітету країн ... Фактично тільки місцеві на київську нерухомість претендують ...


А тебе мало своих, не хватает заморских папуасов? :roll:
Вы живете в старом фонде, в позорных 20 кв.м на человека ...
А надо как минимум 40 кв.м в современном, новом жилье. На каждого из 40-ка миллионов. А еще каждой добропорядочной укропской семье нужен загородний дом со всеми удобствами метров под 200.
Вам еще строить и строить надо. Для себя. А не для папуасов и прочих пришлых.
8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:надо как минимум 40 кв.м
и это только под бильярдную с 12 футовым :wink:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:38

  Libo написав:
  Puente написав:
  Первый написав:Цікаво, про нерухомість Києва щось.буде?


Так по-любому це все пов"язано - навіть те , що у нас немає потоку бажаючих емігрувати з далеких по менталітету країн ... Фактично тільки місцеві на київську нерухомість претендують ...


А тебе мало своих, не хватает заморских папуасов? :roll:
Вы живете в старом фонде, в позорных 20 кв.м на человека ...
А надо как минимум 40 кв.м в современном, новом жилье. На каждого из 40-ка миллионов. А еще каждой добропорядочной укропской семье нужен загородний дом со всеми удобствами метров под 200.
Вам еще строить и строить надо. Для себя. А не для папуасов и прочих пришлых.
8)

Ржака, не у всех есть позорных 20 кв.м на человека. Какие тут 40? Что Вы курите?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:51

  BIGor написав:Ржака, не у всех есть позорных 20 кв.м на человека. Какие тут 40? Что Вы курите?


В среднем по Украине 20 кв.м на человека. И я знаю, что не у всех. Еще некоторые на раскладушках на кухне спят и даже на досках с матрасом на ванне ...
Но стандарт золотого миллиарда, в который вас приняли, минимум 40 кв.м на чела.
У каждого члена семьи своя комната и туалет, кроме того одна большая общая комната и желательно кабинет. И я еще убежден, что у каждого украинца должен быть еще загородний дом с садом, цветами и грядками. Менталитет плюс очень благоприятная для этого ситуация с землей вокруг украинских мегаполисов.
Конечно, так не везде. В центре Лондона и Токио может даже похуже, чем у вас сейчас в центре Киева. Но у вас теперь есть стандарт и цель, к которой надо стремиться. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Но у вас теперь есть стандарт и цель, к которой надо стремиться.

Тем более, что цены подтягиваются к возможностям
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/indivi ... c;promoted

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-dl ... 5bbb04ff0c
Serg-ik
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