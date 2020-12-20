Так по-любому це все пов"язано - навіть те , що у нас немає потоку бажаючих емігрувати з далеких по менталітету країн ... Фактично тільки місцеві на київську нерухомість претендують ...
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:40
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:03
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:24
А тебе мало своих, не хватает заморских папуасов?
Вы живете в старом фонде, в позорных 20 кв.м на человека ...
А надо как минимум 40 кв.м в современном, новом жилье. На каждого из 40-ка миллионов. А еще каждой добропорядочной укропской семье нужен загородний дом со всеми удобствами метров под 200.
Вам еще строить и строить надо. Для себя. А не для папуасов и прочих пришлых.
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:38
Ржака, не у всех есть позорных 20 кв.м на человека. Какие тут 40? Что Вы курите?
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:51
В среднем по Украине 20 кв.м на человека. И я знаю, что не у всех. Еще некоторые на раскладушках на кухне спят и даже на досках с матрасом на ванне ...
Но стандарт золотого миллиарда, в который вас приняли, минимум 40 кв.м на чела.
У каждого члена семьи своя комната и туалет, кроме того одна большая общая комната и желательно кабинет. И я еще убежден, что у каждого украинца должен быть еще загородний дом с садом, цветами и грядками. Менталитет плюс очень благоприятная для этого ситуация с землей вокруг украинских мегаполисов.
Конечно, так не везде. В центре Лондона и Токио может даже похуже, чем у вас сейчас в центре Киева. Но у вас теперь есть стандарт и цель, к которой надо стремиться.
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тем более, что цены подтягиваются к возможностям
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