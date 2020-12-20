Додано: Пон 21 гру, 2020 13:51

BIGor написав: Ржака, не у всех есть позорных 20 кв.м на человека. Какие тут 40? Что Вы курите? Ржака, не у всех есть позорных 20 кв.м на человека. Какие тут 40? Что Вы курите?

В среднем по Украине 20 кв.м на человека. И я знаю, что не у всех. Еще некоторые на раскладушках на кухне спят и даже на досках с матрасом на ванне ...Но стандарт золотого миллиарда, в который вас приняли, минимум 40 кв.м на чела.У каждого члена семьи своя комната и туалет, кроме того одна большая общая комната и желательно кабинет. И я еще убежден, что у каждого украинца должен быть еще загородний дом с садом, цветами и грядками. Менталитет плюс очень благоприятная для этого ситуация с землей вокруг украинских мегаполисов.Конечно, так не везде. В центре Лондона и Токио может даже похуже, чем у вас сейчас в центре Киева. Но у вас теперь есть стандарт и цель, к которой надо стремиться.