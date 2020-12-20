Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ипотека все ближе и ближе Граждане фантазеры, лет 5 еще придется подождать...
Большинство членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ) ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5%-7,5% в связи с прогнозируемым ростом инфляционного давления https://interfax.com.ua/news/economic/711405.html
zРадио написав:Ипотека все ближе и ближе Граждане фантазеры, лет 5 еще придется подождать...
Большинство членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ) ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5%-7,5% в связи с прогнозируемым ростом инфляционного давления https://interfax.com.ua/news/economic/711405.html
zРадио написав:Ипотека все ближе и ближе Граждане фантазеры, лет 5 еще придется подождать...
Большинство членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ) ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5%-7,5% в связи с прогнозируемым ростом инфляционного давления https://interfax.com.ua/news/economic/711405.html
овгз па15% всем!
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
короче: ставки растут, зарплаты не платят, дома не строят, курс не растет, "навес" неприличный, ипотеки не будет, вакцины нет, КрАз банкрот, елка со шляпой, евро растет, ФОП бастуют. Это значит дешевей? Или дорожай? Или боковик? Кто в курсе?
sequence написав:короче: ставки растут, зарплаты не платят, дома не строят, курс не растет, "навес" неприличный, ипотеки не будет, вакцины нет, КрАз банкрот, елка со шляпой, евро растет, ФОП бастуют. Это значит дешевей? Или дорожай? Или боковик? Кто в курсе?
sequence написав:короче: ставки растут, зарплаты не платят, дома не строят, курс не растет, "навес" неприличный, ипотеки не будет, вакцины нет, КрАз банкрот, елка со шляпой, евро растет, ФОП бастуют. Это значит дешевей? Или дорожай? Или боковик? Кто в курсе?
Те хто в курсе, тутай не пишуть. Вони взагалі більше слухають )))
Можливо не буде зайвим прийняти вану і перевдягтись в усе чисте