Большинство членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ) ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5%-7,5% в связи с прогнозируемым ростом инфляционного давления
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:56
Ипотека все ближе и ближе Граждане фантазеры, лет 5 еще придется подождать...
Большинство членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ) ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5%-7,5% в связи с прогнозируемым ростом инфляционного давления
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:01
тут би із з.п. ще розібратися
https://news.finance.ua/ru/news/-/483980/v-ukraine-rekordnaya-zadolzhennost-po-zarplate-za-poslednie-10-let
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:06
овгз па15% всем!
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:09
То вже краще брати 2 студенточки і здавати їм "без готівково" - "за пару цьомчиків в місяць"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
короче: ставки растут, зарплаты не платят, дома не строят, курс не растет, "навес" неприличный, ипотеки не будет, вакцины нет, КрАз банкрот, елка со шляпой, евро растет, ФОП бастуют.
Это значит дешевей? Или дорожай? Или боковик? Кто в курсе?
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:22
Те хто в курсе, тутай не пишуть. Вони взагалі більше слухають )))
Можливо не буде зайвим прийняти вану і перевдягтись в усе чисте
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Інфа з полєй, в Бучанських іпенях зараз переуступка майже готового 1к дешевше чим в сусідній новобудові повітря котловану того самого забудовника.
Перекупи вискакують з бетону як зайці з кущів.
Долярчику напрягтися.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Маркетинговый трюк?
Застройщик ставит высокую цену на котлован, чтобы оформленные на своих людей квартиры в почти готовом доме продать по переуступке за нал.
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:20
Ну так если да самостроя на сто кавалирок в ж*** Ирпеней не выгоняет да сто Баксиков на фонд каждого разведут,это приведёт к цепной реакции падения цены НЛ до 1куе/метр, а очередного Тарьян-монстра - до 1300? Или в доме со звездой Кр25 пересичный аудитор из биг4 сможет за честно наскирдованные 100куе купить этаж у Данилки или даже тот Содом и Гоморру, что пару лет назад с синей люстрой продавалась за 2,5ляма, т.е. по 8куе/метр?
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