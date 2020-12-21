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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5978597959805981>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 61
1. Зросли більш, як на 30%
33%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
23%
14
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:56

Ипотека все ближе и ближе :oops: Граждане фантазеры, лет 5 еще придется подождать...

Большинство членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ) ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5%-7,5% в связи с прогнозируемым ростом инфляционного давления
https://interfax.com.ua/news/economic/711405.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:01

  zРадио написав:Ипотека все ближе и ближе :oops: Граждане фантазеры, лет 5 еще придется подождать...

Большинство членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ) ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5%-7,5% в связи с прогнозируемым ростом инфляционного давления
https://interfax.com.ua/news/economic/711405.html


тут би із з.п. ще розібратися
https://news.finance.ua/ru/news/-/483980/v-ukraine-rekordnaya-zadolzhennost-po-zarplate-za-poslednie-10-let
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:06

  zРадио написав:Ипотека все ближе и ближе :oops: Граждане фантазеры, лет 5 еще придется подождать...

Большинство членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ) ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5%-7,5% в связи с прогнозируемым ростом инфляционного давления
https://interfax.com.ua/news/economic/711405.html


овгз па15% всем!
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:09

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  BIGor написав:не у всех есть позорных 20 кв.м на человека

Я так розумію, що на мого смарта(27м2) буде ЦА - холостяк, або мати-одиночка з грудною дитиною... :)

а чому не бальзаківська дама з собачком?
або престарілий залізничник з монтіровкою?

То вже краще брати 2 студенточки і здавати їм "без готівково" ;) - "за пару цьомчиків в місяць" :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

короче: ставки растут, зарплаты не платят, дома не строят, курс не растет, "навес" неприличный, ипотеки не будет, вакцины нет, КрАз банкрот, елка со шляпой, евро растет, ФОП бастуют.
Это значит дешевей? Или дорожай? Или боковик? Кто в курсе?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:22

  sequence написав:короче: ставки растут, зарплаты не платят, дома не строят, курс не растет, "навес" неприличный, ипотеки не будет, вакцины нет, КрАз банкрот, елка со шляпой, евро растет, ФОП бастуют.
Это значит дешевей? Или дорожай? Или боковик? Кто в курсе?

Те хто в курсе, тутай не пишуть. Вони взагалі більше слухають )))

Можливо не буде зайвим прийняти вану і перевдягтись в усе чисте :?:
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:26

flyman, я дам вам парабеллум
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Інфа з полєй, в Бучанських іпенях зараз переуступка майже готового 1к дешевше чим в сусідній новобудові повітря котловану того самого забудовника.

Перекупи вискакують з бетону як зайці з кущів.

Долярчику напрягтися.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Інфа з полєй, в Бучанських іпенях зараз переуступка майже готового 1к дешевше чим в сусідній новобудові повітря котловану того самого забудовника.

Перекупи вискакують з бетону як зайці з кущів.

Маркетинговый трюк?
Застройщик ставит высокую цену на котлован, чтобы оформленные на своих людей квартиры в почти готовом доме продать по переуступке за нал.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:20

  flyman написав:Інфа з полєй, в Бучанських іпенях зараз переуступка майже готового 1к дешевше чим в сусідній новобудові повітря котловану того самого забудовника.

Перекупи вискакують з бетону як зайці з кущів.

Долярчику напрягтися.

Ну так если да самостроя на сто кавалирок в ж*** Ирпеней не выгоняет да сто Баксиков на фонд каждого разведут,это приведёт к цепной реакции падения цены НЛ до 1куе/метр, а очередного Тарьян-монстра - до 1300? Или в доме со звездой Кр25 пересичный аудитор из биг4 сможет за честно наскирдованные 100куе купить этаж у Данилки или даже тот Содом и Гоморру, что пару лет назад с синей люстрой продавалась за 2,5ляма, т.е. по 8куе/метр?
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